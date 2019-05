Nástrahy pri rekonštrukcii bytu: Na čo treba dať pozor?

Pustiť sa do rekonštrukcie bývania nie je jednoduchá vec. Ak ste sa však pre rekonštrukciu rozhodli, vopred si všetko dobre premyslite a naplánujte, aby vás počas rekonštrukčných prác nezaskočili nepríjemnosti a komplikácie. Na čo si teda pri rekonštrukcii treba dať pozor?

Nie každá priečka v byte je nenosná

V rámci rekonštrukcie bytu sa často mení jeho dispozícia, ktorá je spojená s búraním priečok. Nech vás v panelákovom dome nezláka, len tak zbúrať priečku, pretože má hrúbku len 14 cm, prípadne do priečky vyrezať dvere. Prečo? Nuž, fakt, že priečka je hrubá len 14 cm je mätúci, ale v paneláku môže byť aj pri takejto hrúbke stena nosná. Nemusí sa síce hneď nič stať, ale v budúcnosti sa môžu prejaviť následky narušenia statiky, zvlášť, ak bude takýchto zásahov v bytovom dome viac.

Môžu sa objavovať trhliny, konštrukcia sa začne pohybovať a v najhoršom prípade sa môže aj zrútiť. Aj vyrezávania drážok pre nové inštalácie môže porušiť oceľové výstuže. Takéto úpravy sú rizikové a nebezpečné zvlášť na strope. Preto každý takýto zásah prekonzultujte so statikom a ak vám povolí úpravu, zvoľte správnu technológiu búrania.

Vôbec nie sú vhodné zbíjačky, lebo búracie kladivo prenáša chvenie na okolité konštrukcie do veľkej vzdialenosti. Šetrnejší spôsob je rezanie panelov. Pri rekonštrukcii celého panelového domu je vhodné zvýšiť jeho statickú pevnosť, najmä po niekoľkých zásahov do stien vo vnútri. Väčšinou sa to však nerobí, pretože sú to financie navyše.

Nepríjemnosti po výmene okien

Tešíte sa zo svojich nových kvalitných okien? Keď sa ale vonku ochladí pod nulu, môže prísť sklamanie a problémy. Na spodnej časti skla okolo rámu sa začne zrážať para. Zrazené kvapky vody stekajú dole, vlhčia omietku, na ktorej sa časom objavia aj plesne. Príčin môže byť hneď niekoľko.

Niekedy teplý vzduch z radiátorov nedostatočne ohrieva povrch skiel, pretože výkon radiátorov je nedostatočný. Alebo sú radiátory zle umiestnené, nie pod oknami. Aj zastreté žalúzie na oknách môžu brániť prístupu teplého vzduchu. A chyba môže byť aj v samotných oknách, ak majú horšie parametre, alebo sú zle nainštalované. Požadovaná normová hodnota prestupu tepla oknom Uw je 1,5 W/m2K, odporúčaná je 1,2 W/m2K.

Ak u vás tento problém nastane, pomôže intenzívnejšie vetranie a ohrievanie okien. Dobré je sledovať v miestnosti vlhkosť vzduchu a snažiť sa ju udržiavať pod 50 %.

Pozor na azbest pri rekonštrukcii bytových jadier

Nielen pri búraní starých eternitových striech hrozí vdýchnutie nebezpečného azbestu. Môžete ho objaviť aj v stupačkách ako izoláciu elektrických rozvodov, potrubí, vo vzduchotechnike. Kým je azbest zabudovaným v stenách, neškodí. Ako náhle do neho pri rekonštrukcii zasiahnete - začnete vŕtať, rezať či búrať, nastane problém.

Prach z azbestu je nebezpečný pri vdychovaní aj pri dotyku s pokožkou. Pred rekonštrukciou si radšej urobte prieskum na azbest. Ak je prítomný, treba postupovať veľmi opatrne. Dodatočné vyčistenie všetkých priestorov, kde by sa azbestový prach usadil, by vás vyšlo poriadne draho.

Autor: Radomír