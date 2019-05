Tu spáva Celeste Buckingham s novým frajerom Alešom! (FOTO)

Donedávna ešte bývala v prenajatom byte, avšak po čase sa rozhodla investovať do svojho a kúpila si byt v blízkosti známeho trhoviska na Miletičovej ulici.

Prečítajte si aj: Váš sused je šťastnejší ako vy a MY vieme prečo​

Útulný priestor si zariaďovala úplne sama a na slovenské pomery dosť netradične. Celeste totiž v žilách koluje iránsko-ruská krv po matke a po otcovi má zasa americko-írske korene. Práve nádych Blízkeho východu s orientálnymi prvkami sa jej podaril vniesť aj do jej nového domova, v ktorom vládne neskutočné pohodlie.

Žiadna sterilita

Celeste kvôli koncertom veľa cestuje, takže moderného chladu hotelových izieb si užije viac než dosť. Aj preto sa rozhodla vytvoriť si u seba doma útulné hniezdo, do ktorého sa bude rada vracať. Výhodou bolo, že priestor kúpila ako holobyt, v ktorom bola iba kuchyňa. Pri zariaďovaní mala voľné ruky a vytvorila si byt podľa vlastných predstáv.

Prečítajte si aj: Pozor na to: Ak nebudete správne skladovať koreniny, ich vôňa úplne vypŕchne​

Nájdete tu starožitné kúsky, ktoré Celeste objavila v starinárstve. Veľa vecí však pochádza spoza veľkej mláky. „Mama mi z Ameriky poslala všetko, čo som mala v byte v Nashville. Prišlo to na Slovensko loďou. Celé štyri mesiace to držali na colnom úrade, kým mi to konečne odovzdali."

Prečítajte si aj: Život so zvieratkom je niekedy ťažký: Tieto triky vám zabezpečia čistotu, akoby tam ani nebolo!​

Víťazstvo tmavej

Vďaka dobrému presvetleniu mohla Celeste zvoliť nábytok v tmavších odtieňoch. V obývačke nájdete nádherný čierny paraván a veľký jedálenský stôl z tmavého masívu. Neprehliadnuteľná je však menšia skrinka s množstvom ocenení, ktoré mladá speváčka už stihla získať. Práve k tejto ručne vyrezávanej komode má Celeste špeciálny vzťah.

„Môj otec ju mal ešte skôr, ako stretol moju mamu. Myslím, že je dokonca staršia ako on. Je to klenot, takže vždy, keď sme sa sťahovali, brali sme ju so sebou. Z Chicaga do Švajčiarska, odtiaľ na Aljašku, potom do nášho rodinného domu na Slovensku, až zakotvila u mňa."

Prečítajte si aj: Ušetrite peniaze aj prírodu: TAKTO si vyrobíte domáci prací prostriedok​

Operení návštevníci

Speváčka si polohu svojho bytu nevie vynachváliť. K čerstvej zelenine, ovociu aj pečivu to má vďaka trhovisku na skok. S polohou však súvisí aj jedna nevýhoda. Tou sú nepozvaní operení návštevníci, ktorí často okupujú jej balkón, na ktorom v slnečných dňoch rada trávi voľné chvíle.

Prečítajte si aj: Dosť bolo tupých nožov! S týmto trikom zostane čepeľ vášho noža ostrá​

„Sústreďujú sa tu holuby kvôli trhovisku, ktoré je pre ne po celý rok zdrojom obživy. Ja ich nekŕmim, aj tak ich tu mám stále plno. Sťažujú sa na ne všetci susedia," hovorí Celeste o jedinom mínuse svojho bývania.

Obľúbený kútik

Najobľúbenejším miestom v byte je určite veľká pohodlná sedačka s množstvom vankúšov. „Neviem, čím to je, ale keď som doma, viem na nej stráviť celý deň." Návštevníci ocenia aj mäkké čalúnené jedálenské stoličky, ktoré v moderných interiéroch už takmer nenájdete.

Prečítajte si aj: Stále kúpete svojho psa a on stále smrdí? Potom nepotrebuje vaňu, ale lekára​

Keď sme sa speváčky spýtali, čo najradšej doma robí, bola jej odpoveď celkom prekvapivá. „Voľného času mám veľmi málo, doma som pre pracovné vyťaženie len málokedy. Ale keď si nájdem pár hodín pre seba, tak si rada čítam."

Prečítajte si aj: TOTO je zviera, ktoré si môžete dovoliť, ak máte malý byt: Vedeli ste o ňom?​

Sťahovavý vejár

Celeste sa počas svojho života stihla sťahovať už osemkrát. Aj preto dúfa, že tentoraz zakotví na dlhšie. Spolu s ňou sa vždy sťahuje aj veľký ozdobný čínsky vejár, ktorý dostala ako darček od rodičov. „Či už som bývala na Slovensku alebo v zahraničí, vždy som si ho zobrala so sebou."

Osobných spomienok, či už na rodinu, alebo nejakú udalosť nájdete v byte viacero. Okrem fotiek má Celeste rada bábiku, ktorú jej ušili deti na Súkromnej strednej odbornej škole Biela Voda v Kežmarku. Vytvorili jej tam šaty a šperky, ktoré si potom speváčka obliekla na známy Česko-Slovenský ples. „Tá bábika je oblečená tak, ako som bola ja, keď som u nich bola na prvej návšteve."

Prečítajte si aj: Vyskladajte si šatník snov: Stačia vám na to tieto triky!​

Oddychový rok

Tento rok si dala Celeste predsavzatie, že si dopraje viac oddychu. Hoci pri pohľade na jej nabitý kalendár tomu človek uverí len veľmi ťažko. Hneď po sviatkoch ju čakala účasť na Česko-Slovenskom plese a tiež odovzdávanie ceny Krištáľové krídlo v kategórii Populárna hudba.

Sama toto ocenenie napriek mladému veku už získala a tento rok opäť zasadla do poroty. „Krištáľové krídlo má pre mňa špeciálny význam. Je to totiž jediný projekt, kde sa oceňujú významné osobnosti azda vo všetkých odvetviach."

Po náročných prvých mesiacov by si však Celeste chcela nájsť čas na tvorbu a hlavne cestovanie a objavovanie nových miest.

Ako vyzerá jej hniezdočko? Pozrite si v našej GALÉRII.

Autor: Redakcia LB