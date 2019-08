Balkónová záhrada!TOP 5 druhov, ktoré v nej dopestujete

Reďkovky

Veľmi chutné reďkovky, ktoré budete mať z balkóna rovno na tanieri, si môžete dopriať aj vy. Musíte ale vedieť, ako ich na balkóne správne pestovať. Reďkovky sú jednou z veľmi rýchlo rastúcich zelenín. Pestujte ich na balkóne, kľudne aj v črepníku, no dbajte na to aby bol široký. Rastliny saďte približne 8 cm od seba. Postačí do črepníka 10 cm vysokého. . Táto zelenina má rada výživnejší substrát. Dbajte na to, aby reďkev mala slnečné stanovište. Polievajte ju však pravidelne ráno aj večer.

Cherry rajčiaky

Paradajky pestujte v črepníkoch na balkóne tak, aby mali dostatok svetla. Denne ich majte na slnku minimálne 5 hodín. Zalievajte ich ráno alebo večer. Potrebujú dostatok vody. Majú rady hlinito-piesočnaté pôdy s dostatkom živín a humusu. Cherry rajčiaky rastú rýchlo. Saďte ich do hĺbky minimálne 20 cm. Najlepšie urobíte, ak kúpite priamo sadenice cherry rajčiakov. Žlté a červené sú výborné do šalátov.

Paprika

Paprika sa dobre pestuje i v črepníku. Obľubuje slnečné a teplé miesto. Na balónoch jej preto hľadajte slnečné stanovište. Hĺbka črepníka by mala byť aspoň 30 cm. Papriku zalievajte minimálne jeden krát za deň. Ak pohnojíte pôdu, rastlina sa vám odvďačí bohatou úrodou.

Hlávkový šalát

Šalát môžete zbierať zo svojho balkóna niekoľkokrát počas vegetačného obdobia. Vysádzajte ho na jar, a dbajte na to, aby ste ponechali rozostupy aspoň 10 cm. Obľubuje širší a dlhší črepník. Nezabúdajte na pravidelné zalievanie. Zalievajte tak, aby pôda ostala vždy trocha vlhká.

Špenát

Veľmi vhodný do balkónovej minizáhradky je práve špenát. Semienka špenátu zasaďte do do 10 až 15 cm hlbokého črepníka. Jeho pestovanie je jednoduché, črepník vyberajte ale radšej širší.. Umiestnite ho tak, aby mal čiastočný tieň. Polievajte ho pravidelne ráno i večer. Špenát má rád skôr výživnejší substrát.

