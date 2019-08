Ratanový nábytok: Aké sú jeho výhody oproti iným materiálom?

Vďaka tomu ho jednoducho a zároveň efektne zladíte s akýmkoľvek štýlom bývania. Aké ďalšie výhody však prináša ratanový nábytok?

Odolný voči počasiu aj fyzickej záťaži

Ratanový nábytok sa dnes v drvivej väčšine prípadov vyrába z umelého ratanu. Sú za tým praktické dôvody: umelý ratan je oveľa odolnejší voči fyzickej záťaži, nepraská, neláme sa, hravo zvládne aj nadmerné vystavenie slnečným lúčom a UV žiareniu bez toho, aby prišiel o svoje vlastnosti – či už vizuálne, alebo mechanické. Milovníci dizajnu určite ocenia aj to, že ratanový nábytok si môžu vybrať v rôznych odtieňoch: tmavošedej, sviežej béžovej, bielej, kávovej či hnedej. Ak vám záleží na ekológii, plusom je možná recyklácia ratanu po vyradení z používania.

Ľahký a pružný

Kvalitný ratanový nábytok zväčša disponuje hliníkovou konštrukciou, ktorá je pevná, odolná voči korózii a zároveň veľmi ľahká. Vďaka tomu dokážete kreslo, ležadlo či stôl pohodlne preniesť, takže ak hľadáte vhodný materiál pre záhradné sedenie, ktoré dávate na noc do garáže či skladu, ratan je na to ideálny. Ratanový nábytok je zároveň veľmi komfortný, môžu za to použité polyetylénové vlákna, ktoré sú dostatočne pružné, čo ocení vaše telo.

Stačí iba vlhká handrička

O kov a drevo sa musíte pravidelne starať, bežný plast postupne stráca svoje vlastnosti, ak teda hľadáte materiál nenáročný na údržbu, umelý ratan je skvelou voľbou. Pri exteriérovom zariadení sa dokonca nemusíte obávať ani vlhkosti, s ratanom nič neurobí. I to je dôvod, prečo je starostlivosť o ratanový nábytok nenáročná: stačí ho pretrieť handričkou a zbaviť nečistôt, prípadne vystriekať záhradnou hadicou a vyzerá ako nový.

