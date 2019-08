Aloe Vera - lekár v kvetináči, viete ako sa o ňu postarať?

Tento teplomilný sukulent pochádza z púštnych a polopúštnych oblastí. Preto sa u nás pestuje len ako izbová rastlina – neznesie mrazy!

Má krátky výhonok, ktorý je nerozkonárený, vyrastá z neho ružica vzpriamených dužinatých listov. Sú ostro špicaté, dlhé 30 až 60 cm. Okraje listov sú ostnaté a zubaté. Listy majú dužinatú vrstvu, ktorou sú potiahnuté, čo ich chráni pred suchom.

Je to púštna rastlina, má rada teplo. V zime však dávajte pozor, aby nebola v miestnosti, kde je teplota pod 5 stupňov Celzia. Dokáže prezimovať pri teplote 8-10 stupňov.

Rastlina vytvára svoje liečivé účinky pod vplyvom tepla a svetla. Substrát by mal mať pH 6,0 až 7,2. Používajte taký substrát, ktorý má vysokú priepustnosť a je vzdušný. Pre aloe vera sú vhodné pieskovo-hlinité substráty s prídavkom perlitu. Často sa na ne používajú aj substráty na kaktusy.

Ak chcete predísť hnilobnému procesu listov a stonky, na substrát nasypte hrubozrnný piesok v 2-3 cm vrstve. Dôležitá je drenáž – aloe vera neznesie zamokrenie. Zavlažujte ju podľa potreby. V lete 1 až 2 krát do týždňa. V zime stačí raz za dva týždne. Používajte pritom odstátu vodu.

Ideálne je, ak je substrát pred polievaním preschnutý. Zistíte to ponorením prsta do hĺbky 3 cm, či už je suchý. Vtedy ponorte kvetináč na 10 minút do vody. Dávajte pozor – voda sa nesmie dostať medzi listové ružice.

Aloe vera prihnojujte len striedmo, a to ekologickými hnojivami s nízkym obsahom dusíka. Najvhodnejšie formou je zálievka. Používať môžete aj hnojivo na kaktusy. V čase zimovania však neprihnojujte. Aloa má rado suchý vzduch, vykurovanie počas zimy, mu teda neškodí. Treba rastline dožičiť dostatok svetla.