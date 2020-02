Túto musíte mať! Originálna izbovka, ktorá zaujme a je úplne nenáročná

Peperomia graveoles je nenáročná a očarujúca rastlinka, ktorá patrí do rodiny sukulentov. Pochádza z oblasti Peru a je to relatívne malá rastlina, ktorá rastie pomaly do výšky asi tak 20 centimetrov. Má výrazné dužinaté listy, ktoré zaujmú vínovo červenou až bordovou farbou, ktorú majú na spodnej strane. Vrchná strana listov má pás zelenej farby. Okrem dekoratívnych listov vedia počas leta či začiatkom jesene rastlinu zdobiť aj drobné kvety.

Pestovanie

Ako sme spomínali izbovka nemá špeciálne nároky na starostlivosť. Vďaka dužinatým listom dobre znáša sucho a bez vody vydrží v letnom období vyše týždňa a v zimnom oveľa dlhšie. Najšťastnejšia na slnečnom a teplom stanovišti.

Slnečné lúče totiž pomáhajú jej krásne listy ešte viac sfarbiť a taktiež ich podporujú v raste. Keďže listy sú pomerne ťažké môžu rastlinu ohýbať. Ak sa vám zdá, že sú pre stopku už priťažké, tak ich môžete zopár odstrániť a zároveň ich použiť na rozmnoženie.

Rastlina neznáša premokrenie a reaguje naň hnilobou, preto treba byť pri zalievaní veľmi opatrný a držať sa pravidla, že menej je viac.

Rozmnožovanie

Ako sme už naznačili rozmnožíte ju jednoducho pomocou listov či odrezkov, ktoré v teplom prostredí rýchlejšie zakorenia.

Leto a zima

Peperomia graveoles obľubuje letnenie, a preto ak je už príjemné a teplé počasie môžete ju premiestniť na balkón či terasu. Určite to však musí byť miesto, ktoré je chránené pred dažďom. Od apríla až do septembra jej podľa potreby doprajte výdatnejšiu zálievku. Postačí do podmisky raz 7 až 10 dní.

V období od septembra až do apríla treba zálievku obmedziť a rastlinku presunúť späť do domácnosti, kde prezimuje.

