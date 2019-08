VIDEOpostup, s ktorým váš byt zahalíte do zelenej krásy sansevierie

Pestovateľsky mimoriadne nenáročná

Veľká prednosť sansevierie sú jej skromné nároky na prostredie. Na svetlo si extra nepotrpí. Má rada svetlé miestnosti, ale nie priame slnečné lúče. Ak by ste ju zabudli na slnečnom okne, kde zimovala, jej listy stratia krásnu zelenú farbu. Doslova zožltnú. V prípade, že sa tak už stalo, nevadí. Náprava je veľmi jednoduchá, presuňte rastlinu do polotieňa. Charakteristické sfarbenie sa jej behom niekoľkých týždňov vráti. Čo sa týka zálievky, nerobte si s ňou starosti. Naozaj jej stačí skromná dávka vody. Podobne ako pri iných rastlinách v lete platí, že by ste jej vlahu mali dopriať asi tak raz do týždňa, no v zime sa uskromní s vodou aj raz za tri týždne. Podstata spočíva v nepreliatí, ktoré by rastline spôsobilo zdravotné problémy. V letných mesiacoch by ste mali svokrin jazyk raz do mesiaca aj prihnojiť. Za správnu starostlivosť sa vám odvďačí nenápadným jemne voňajúcim kvietkom.

Spôsobov ako ju namnožiť je viac

Menej prácne je jarné delenie dospelých rastlín pri presádzaní. Stačí ak si pripravíte dve nádoby, substrát na izbové rastliny, starší ostrý nôž a dobre rozrastenú rastlinu, ktorej je v nádobe viditeľne tesno. Sansevieru opatrne vyberte z pôvodného črepníka a skúste ju rozdeliť na menšie časti, ak to nejde, použite nôž. Potom už postupujte ako pri bežnom presádzaní. Počas leta možno túto izbovku namnožiť listovými odrezkami. Ideálny je termín koncom leta, pretože spoľahlivo zakoreňuje pri teplote 21 °C, čo sa bez regulovanej klímy len ťažko docieli. Najmä v horúčavách, aké nás zasiahli v tomto roku.

Viac zaujímavých článkov nájdete v najnovšom septembrovom čísle časopisu Záhradkár

Určite si prečítajte:

Inšpirované prírodou a dánskym hygge! TOP nápady na originálne dekorácie​

Izbovka svokrin jazyk opäť v móde! 4 prekvapivé fakty, ktoré o nej musíte vedieť