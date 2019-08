Vyskúšajte to! Dopestujte si kávovník

Kávovník je teplomilná rastlina a práve preto je vhodná do bytu. Môžete jej nájsť miesto na parapete za záclonou. Kávovník obľubuje svetlo, no nie priame slnko. Má dekoratívne neopadané listy sýtozelenej farby, sú oválne a lesklé so zvlnenými okrajmi. Je to vždy zelený ker.

Ako ho pestovať?

Zaobstarajte si semená, poprípade sadeničky. Menej skúsení pestovatelia by si mali zaobstarať skôr sadenice. Ak sa pokúšate vypestovať kávovník od semienka, zasaďte ho do hĺbky 1,5 až 2 cm. Vyklíčia približne za 5 týždňov. Dávajte pozor aby ste mladú rastlinku neprelievali, je citlivá na nadmernú vlhkosť zeminy a korene potom môže napadnúť hniloba. Rastlinu zalievajte primerane, silnejšie len vtedy, ak sa tvoria kvety alebo plody.

Vyživujte ho

Doprajte mu pravidelne všetky živiny, dusík, fosfor, draslík, horčík, poprípade v malom množstve železo a bór. Prihnojujte ho raz za dva týždne. Kávovník býva málo napádaný škodcami, ale napríklad také vošky či puklice si naň robia zálusk najmä v zimnom období.

Biele kvety

Kávovník začína kvitnúť v treťom až štvrtom roku ak ho pestujete v miestnostiach. Jeho kvietky sú malé, biele a rastú vo zväzkoch. Na kávovníku sa vytvárajú hnedočervené bobuľky, ktoré obsahujú dve semená priliehajúce na seba. Ak bude mať váš kávovník vhodné podmienky, bude pravidelne vytvárať plody, ktoré dozrievajú každých 5 až 9 mesiacov.

Domáca káva

Ak sa vám podarí dopestovať semienka kávy, dokážete si pripraviť kávu aj doma. Vylúpané zrná kávy zbavíte osemenia, osušíte ich a opražíte na panvici do tmavohneda. Pražte približne 20 minút za stáleho miešania. Pomelte a zalejte a vychutnávajte vlastnú doma dopestovanú kávičku.

