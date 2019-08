Hniloby postihla dozrievajúce broskyne. Kto z vás pozná túto známu chorobu?

Otázka:

Prosím poraďte mi ako zabrániť hnilobe broskýň? Už druhý rok mi vyjde navnivoč viac ako polovica úrody. Ďakujem Béla

Odpoveď:

Je nám ľúto, ale zrelým či dozrievajúcim plodom broskýň už nepomôžete. Moniliózu zastavíte len ak budete pravidelne postrekovať fungicídnymi prípravkami ako napríklad Teldor 500 SC, vždy keď prší a plody sú mechanicky poškodené, napríklad nejakým bodnutím hmyzu. Treba si však pozorne prečítať návod a zapísať si dátum aplikácie, aby ste dodržali ochranný čas (teda aby ste to stihli do času kým plody nadobudnú konzumnú zrelosť). Nami spomínaný fungicíd má ochranný čas iba tri dni, potom by sa mal odbúrať.

Prečítajte si viac tu:

