Radikálny rez černice zapríčinil neúrodu! Ako to napraviť?

Otázka:

Potreboval by som poradiť s letným rezom černíc. Nedávno mi na černici ´Thornfree´ vyrástli 3m dlhé výhonky .Na akú dĺžku by som ich mal skrátiť? Výhony boli bez plodov. Neviem, či som urobil správne, keď som ich odstrihol tesne nad zemou. Ďakujem Dušan

Odpoveď:

Pri černiciach sa zrejme stala taká chyba, že ste zrezali všetky výhonky nad zemou nielen tie vyrodené. Ale nevadí, tie, ktoré majú teraz podobu šľahúňov budú v budúcom roku rodiť. Pokiaľ nie sú príliš nahusto na sebe natlačené nechajte ich všetky do budúceho roka. Teraz radšej s nimi nič nerobte, aktuálne je vhodné po zbere úrody vyrezať iba vyrodené výhonky. Hoci sa maliny aj černice smú rezať i v augustovom termíne, počasie sa mení a mohlo by dôjsť k tvorbe nových výhonkov ešte do príchodu zimy. V dôsledku toho by mohli výhonky vymrznúť, preto je z tohto pohľadu lepší jarný rez. Na jar tieto dlhé výhonky skráťte na dĺžku cca 1,5 až 2 m. Na týchto výhonkoch ešte vyrastajú postranné sekundárne, ktoré tiež pri jarnom reze skrátite na dĺžku 20 až 30 cm. Keď z nich pozberáte úrodu, zrežete ich tesne nad povrchom pôdy. Medzitým sa počas sezóny znova vytvoria aj výhonky jednoročné, ktoré prinesú úrodu v roku 2021. Cyklus rezu sa takto bude opakovať.

Neprehliadnite ani:

