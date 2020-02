Voňavé kvety v záhrade aj počas zimy! Vyberte si niektorú z týchto krásnych drevín

Už v októbri začína kvitnúť kalina bodnanská (Viburnum bodnantense) a môže kvitnúť až do marca.Autor: profimedia.sk

Do rodu kalina (Viburnum) patrí približne 150 až 200 druhov, ktoré rastú zväčša na severnej pologuli.

Niektoré kvitnú skoro na jar ešte pred pučaním listov, iné o niečo neskôr, ďalšie až v letných mesiacoch. Kaliny však nemajú len zaujímavé kvety, ale aj plody a dekoratívne sú aj ich listy, takže záhradu zdobia počas celého roka. Kaliny sú buď vždyzelené, poloopadavé alebo opadavé.

Kalina bodnanská

Už v októbri začína kvitnúť kalina bodnanská (Viburnum bodnantense) a môže kvitnúť až do marca. Kvety sú v púčikoch ružové, po rozkvitnutí biele, s príjemnou vôňou. Je to opadavý ker, ktorý dorastá do výšky dva až tri metre a býva aj rovnako tak široký. Má kopijovité až vajcovité listy dlhé tri až desať centimetrov.

Najlepšie rastie na slnečnom mieste alebo v polotieni a nemá žiadne zvláštne nároky na pôdu, neznáša však nadmerne veľa vody. Vynikne zasadená ako solitér. Ak ju potrebujete tvarovať, tak ju režte hneď po odkvitnutí, aby vám kvitla aj na budúci rok.

Kalina vavrínolistá

Od decembra do apríla má obdobie kvitnutia kalina vavrínolistá (Viburnum tinus). Má biele až ružové kvety a modré až čierne plody. Tento druh nie je veľmi otužilý, odoláva len mrazom do -12 °C, preto sa v našich podmienkach odporúča jeho pestovanie v nádobách. Ak ho chcete pestovať vo voľnej pôde, vyberte mu chránené miesto a povrch pôdy v zime zakryte vrstvou nástielky, napríklad z lístia alebo čečiny. Počas suchej zimy nezabudnite na občasnú zálievku.

Kalina voňavá

V miernej zime kvitne už od novembra kalina voňavá (Viburnum farreri), bežne však začína kvitnúť v januári. Kvety sa objavujú ešte pred listami, ktoré sú asi 7 cm dlhé. V mladosti majú bronzovú farbu, neskôr sú tmavozelené a na jeseň pred opadom sa sfarbujú do červených až purpurových odtieňov. Kvety sú rúrkovité, korunné lupienky sú plocho rozložené.

Kvety majú bielu až ružovkastú farbu a príjemne voňajú. Z nich sa vyvinú červené až čierne 5 mm guľaté plody. Tento druh pochádza z Číny a keďže je chúlostivejší, treba preň vybrať teplejšie, chránené stanovište. Ker rastie vzpriamene do výšky asi tri metre a šírky dva o pol metra. Je nenáročný a dobre znáša letné horúčavy. Staršie výhonky sa odporúča po odkvitnutí zrezať. Kalina voňavá rastie pomaly a je vhodná do živých plotov.

