Zvoľte si photiniu aj do živých plotov! Bude vás tešiť celý rok

Ako solitér aj živý plot

Nie je to však vyslovene drevina do živých plotov. Pokojne ju môžete vysadiť aj ako solitéru, určite zaujme hlavne listami. Tie sú po vypučaní svetločervené, postupne tmavnú, až napokon nadobudnú tmavozelenú farbu. Sú krásne lesklé, kopijovitého tvaru. Táto drevina je však pekná aj v čase kvitnutia – strapce bielych kvetov, ktoré sa otvárajú zvyčajne v máji až júni, krásne kontrastujú s mladými listami a na jeseň ju zdobia plody. Majú červenú farbu a s obľubou ich vyhľadávajú vtáky. Pre ľudí sú však jedovaté. Využiť sa dajú do vianočných dekorácií.

Kde ju vysadiť

Najlepšie jej vyhovuje miesto na slnku, kde sa listy krajšie vyfarbujú, no dariť sa jej bude aj v polotieni. Pôda by mala byť bohatá na humus, priepustná, lebo rastlina neznáša premokrenie, na ktoré reaguje zhadzovaním listov. Vyberte jej miesto chránené pred vetrom, napríklad pri dome.

Photinia rastie pomerne rýchlo, preto je vhodné aspoň raz za rok ju zrezať. Na rez reaguje veľmi dobre a dá sa tvarovať napríklad ako guľa či kužeľ. Zrezávať ju treba po odkvitnutí, teda koncom júna. Ak ju nebudete skracovať, dorastie do výšky 3 až 4 metre.

Nie je však úplne mrazuvzdorná, odoláva mrazom len do -20 °C, preto sa odporúča iba do našich teplých oblastí. V tých chladnejších ju môžete pestovať v nádobe, dávajte pritom pozor na polievanie, nikdy nenechávajte stáť vodu v spodnej miske.

K najkrajším odrodám patrí ‘Robin Red’. Má väčšie a lesklejšie listy, ktoré môžu mať dĺžku až 20 cm. Je však menej odolná, poškodzujú ju mrazy pod -12 °C, preto ju pestujte v črepníku a na zimu preneste do bezmrazej miestnosti. Nezabudnite na zálievku.