Krásne kvety aj množstvo odrôd! Nátržník určite nesklame

Ďalšou výhodou nátržníkov je dlhé obdobie kvitnutia i to, že takmer netrpia chorobami ani škodcami a sú mrazuvzdorné. Hoci väčšina druhov má kvety žltej farby, existujú aj nátržníky s bielymi, ružovými, oranžovými alebo červenými kvetmi. Kvety majú miskovitý tvar a päť korunných lupienkov podobne ako ruže, s ktorými patria do rovnakej čeľade. Môžu to byť byliny, polokry alebo kry a podľa výšky sa delia na nízke, stredne vysoké a vysoké.

Obľúbený druh

Hádam najčastejšie sa v našich záhradách pestuje nátržník krovitý (Potentilla fruticosa), opadavý ker s menšími, perovito zloženými listami. Dorastá do výšky okolo jedného metra, niektoré odrody však môžu byť nižšie. Pochádza z Ázie a našim podmienkam sa dobre prispôsobil. Vyžaduje hlinitopiesočnatú, dobre priepustnú, mierne vlhkú pôdu a slnečné stanovište. Znesie síce zatienenie, ale na takom mieste má menej kvetov.

Nižším počtom kvetov sa prejaví aj veľmi dlhé obdobie sucha, hoci sucho znáša pomerne dobre. Aby kry bohato kvitli, je dôležité občasné prihnojenie. Môžu sa nechať voľne rásť alebo tvarovať, preto sú vhodné do živých plotov či na ohraničenie záhonov. Rozmnožiť si ich môžete jednoducho polovyzretými odrezkami, ktoré sa odoberajú v máji až júni.

