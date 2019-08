Pestujte dúhové bohyne! Kosatce sú klenotmi záhrady

Iris

Kosatce dostali meno podľa gréckej bohyne dúhy práve preto, že majú širokú škálu farebných odtieňov a tvoria nádhernú ozdobu záhrad. Majú však uplatenie nielen ako okrasná kvetina. Využiť kosatec môžete aj v kuchyni, pretože semená niektorých odrôd sú dokonca jedlé. Pre ich nádhernú vôňu sa v minulosti používali do púdrov či parfumov, čo sa využíva dodnes. Kedysi sa nimi oddeľovali zeleninové záhony od kvetinových. V súčasnosti robia radosť nielen v záhradách, ale aj naaranžované vo vázach. Ich kvety majú rozličné tvary a výšku. Či už sú jednofarebné alebo rôzne zafarbené, sú pre oko príťažlivé.

Rozdeľte ich na trsy

Medzi augustové činnosti patrí aj presádzanie kosatcov. Môžete ho realizovať od júla do konca augusta. V čase presádzania sú kosatce citlivé na ochorenia. Ak ich chcete presádzať, podzemky zospodu podryte. Vyberte ich aj so zeminou a dávajte pozor, aby ste nepoškodili korienky. Podzemky rozdeľte na trsy, rastliny očistite a skráťte im listy. Dávajte pozor na pôdu, do ktorej ich vysádzate. Vyvarujte sa vysádzaniu do pôdy, ktorá je čerstvo hnojená maštaľným hnojom alebo organickým hnojivom.

Pred vysádzaním oddelené trsy morte proti chorobám. Keď prípravok zaschne, vysádzajte. Korienky rozprestrite a uložte do vyhĺbených jamiek. Hornú časť podzemku môžete nechať, aby troška vyčnievala na povrch. Kosatce vysádzajte vo vzdialenosti približne 30 cm od seba.

Pestovanie

Kosatce nesaďte do mokrej pôdy a na miesta, ktoré sú tienisté. Majú radi slniečko. Ak už kosatce odkvitli, stonky a listy, ktoré sú vysušené ostrihajte a prečistite porast. Môžete ich privápňovať, nie však prílišne hnojiť dusíkom. Ak je dlho sucho, občas ich zavlažte a prihnojte hnojivom na kvety, ktoré je viaczložkové. Ak dôjde k takémuto obdobiu sucha, môže kosatce ničiť kvetnárka. Ak má rastlina suché listy, určite ich nevytrhávajte. Treba ich odstrihnúť nožnicami.

Znamenajú porozumenie

Kosatce znamenajú v reči kvetov porozumenie. V súčasnosti sú rozšírené ich nízke formy, ktoré sú vhodné najmä do skaliek, ale aj stredne vysoké či vysoké do záhonov. Nájdete aj také kosatce, ktorým vyhovuje podmáčaná pôda, preto sa vysádzajú okolo záhradných jazierok.

