Hnojenie v auguste áno či nie? Kedy pomôže a kedy uškodí?

Balkónovky

Balkónové rastliny a georgíny prihnojte tekutým hnojivom každý týždeň, alebo raz za dva týždne.

Rastliny v nádobách

Rastliny v črepníkoch, ktoré v nich aj prezimujú, môžete do konca augusta ešte prihnojiť, potom už s hnojením prestaňte, aby im do zimy vyzreli výhonky.

Ruže

Ružiam pred zimou pomôže, ak ich prihnojíte draselným hnojivom. Výhonky im rýchlejšie zdrevnatejú a budú odolnejšie proti mrazom.

Trávnik

Aj trávnik bude na zimu lepšie pripravený, ak ho prihnojíte draselným hnojivom. Naďalej ho pravidelne koste.

Dreviny

V auguste by ste už vôbec nemali hnojiť listnaté a ihličnaté dreviny. Ich konáre a korene by pred zimou nestihli vyzrieť a ľahko by ich mohol poškodiť mráz.

