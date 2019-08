Je dôležitý! Urobte augustový rez ovocných drevín (1. časť)

Pokým na začiatku leta zo stromu zmizli zbytočne korunu zahusťujúce mladé ešte nezdrevnatené výhonky, teraz sa bude jednať o korekciu koruny už zdrevnatených. Tu už treba použiť čisté záhradnícke nožnice, ktorých činnosťou vznikne čistý hladký rez. Naproti tomu pri vylamovaní letorastov bola podstata vzniku nesúmernej rany, pri ktorej sa vylomením výhonku odstránilo zo stromu aj spiace očko. Z neho by totiž v danom čase vegetácie vyrástol ďalší vlk (nahor rastúci výhonok). Princíp augustového rezu je v podstate totožný s tým skorším, pretože i tu treba korunu zbaviť silných, kolmo rastúcich výhonkov, ale i tých jednoročných zahusťujúcich vo vnútri koruny. Hlavnou výhodou teraz urobeného rezu je podpora tvorby základov kvetných pukov do budúceho roka.

Ako na to

Rezom na krátky čapík zrežte silno rastúce výhonky kôstkovín, ktoré majú kolmý smer rastu a to čo najbližšie ku konáru z ktorého vyrastajú. Zahusťujúce letorasty, ktoré nemajú tendenciu rásť príliš bujne môžete iba skrátiť o tretinu až polovicu ich dĺžky. Týmto spôsobom skorigujete tvar aj výšku stromu. Výhoda augustového rezu spočíva v nižšej prácnosti, za ktorú sa vám strom odvďačí zníženou tvorbou vlkov. A menej času strávite pri ňom zimným rezom. Zároveň, ak váš strom rástol veľmi silno a chcete jeho rast ukľudniť, pomôže práve augustový rez. Ale pozor, pri zrezaní silných a hrubých konárov sa môže stať, že odstránite aj tie s nasadenou úrodou, ktorú už budete musieť oželieť. Po správne urobenom reze však bude koruna nielen na vzhľad esteticky viac než prijateľná, ale čo je dôležitejšie bude obsypaná množstvom základov nových kvetov na krátkom rodivom obraste.

Ideálny termín

Z odborného hľadiska sa odporúča stihnúť tento rez približne do 15. až 20. augusta, ale nič závažné sa neudeje, ak tak urobíte teraz. Jeho načasovanie je vhodné najmä z pohľadu prúdenia štiav v cievnych zväzkoch, ktoré už nie je také intenzívne ako na začiatku vegetácie a nehrozí regeneračný rast. Ten by mohol spôsobiť prebudenie spiacich púčikov a z nich tvorbu nových výhonkov, ktoré by do zimy nestihli vyzrieť a vymrzli by. Navyše ani by neniesli na sebe základy nových kvetov pre budúcu úrodu. Toto však hrozí vtedy, ak by ste augustový rez vykonali príliš skoro.

Kôstkoviny by sa mali rezať čo najskôr po zbere úrody, to znamená, že prvé sú na rade čerešne. Za nimi už nasledujú slivkoviny (skoršie odrody), marhule a broskyne.

Jadroviny zrežte na konárový krúžok iba dva týždne pred zberom plodov na miestach, kde potrebujete dostať svetlo, aby sa plody lepšie vyfarbili. Prvé sú na rade hrušky a až potom jablone. Obzvlášť pri jabloniach hrozí riziko slnečného úpalu, to však znížite, ak ponecháte v blízkosti plodu zopár listov. Niektorí pestovatelia slnečné lúče dostanú do koruny iba odstránením listov, iní zrezaním výhonku pričom ponechajú aspoň 3 listy blízko plodu.

