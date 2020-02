Nebudete ľutovať! 4 dôvody, prečo si na jar vysadiť v záhrade ARÓNIU

1. Nenáročná

Arónia je nenáročná na pôdu a vyhovuje jej skôr slnečnejšie miesto. Nevyžaduje pravidelný rez a nemusíte sa však báť ani toho, že by sa vám priveľmi rozrástla. Rastlina si drží pekný tvar a navyše tým, že ju nebudete často rezať, tak podporíte aj tvorbu plodov.

Ďalšou výhodou je, že arónia dobre znáša sucho, čo je naozaj veľmi dobrou výhodou aj k vzhľadom k už prebiehajúcim klimatickým zmenám.

2. Krásny živý plot

Okrem nenáročnosti je skvelou výhodou, že je vhodná do živých plodov. Sadenice je vhodné vysádzať do vzdialenosti cca 80 cm. Rastliny vám vedia dorásť do výšky asi 2 metrov.

3. Poteší kvetmi aj listami

Či už ju budete mať v živom plote alebo ako solitér, tak sa môžete zvyčajne v období od druhej polovice mája tešiť na bohaté súkvetia bielych kvetov.

Na jeseň zas poteší krásne sfarbenými listami oranžovej a červenej farby.

4. Liečivé plody

Okrem krásnych kvetov a listov poteší aj zdravými plodmi, ktoré dozrievajú v auguste až v septembri. Plody majú tmavomodrú farbu so sladkotrpkou chuťou. Obsahujú vitamín C a vitamíny skupiny B a E. Z minerálov v nich nájdete jód či železo. Podporujú imunitu a pomáhajú prečisťovať organizmus. Zlepšujú krvný obeh a posilňujú cievy.

Plody sa môžu konzumovať čerstvé, ale výborné sú aj sušené. Pripravujú sa z nich džemy, sirupy, kompóty, šťavy aj čaj.

Okrem ľudí si na plodoch veľmi radi zamaškrtia aj vtáky, preto je potrebné úrodu chrániť, aby sa ušlo zo zdravých bobúľ aj vám.

