Tvarujeme a režeme ríbezle v tvare stromčeka s ovocinárom

Ak zvažujete, či si vysadiť stromčeky alebo kry, treba si v prvom rade uvedomiť ich výhody a nevýhody. Pri oboch spôsoboch sa výpestky vysádzajú na vzdialenosť približne meter od seba, vďaka tomu sa zmestia aj do najmenších kútov záhrady. Kry sú v porovnaní so stromčekmi trvácnejšie a prinášajú vyššie úrody. Stromčeky sú zas vzhľadnejšie a úroda na nich je kvalitnejšia a chutnejšia, pretože nedochádza k prípadnému styku plodov s pôdou. V prípade stromčeka nezabúdajte na potrebu pevného oporného kolíka.

Tvarovanie po vysadení

Ako pri všetkých ovocných druhoch aj v prípade ríbezlí a egrešov je veľmi dôležitý povýsadbový rez, ktorým upravujete pomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou v prospech podzemnej. Dokonca, v prípade ríbezlí a egrešov je ešte dôležitejší.

Dôvodov je niekoľko:

– Kry ríbezlí sú často veľmi mohutné, odparovali by preto veľké množstvo vody.

– Stromčeky majú často pomerne chabý koreňový systém, ktorý treba kompenzovať hlbokým rezom korunky.

– Ríbezle a egreše by prakticky okamžite po výsadbe vstúpili do rodivosti, ktorá by ich značne vyčerpala. Je preto potrebné po vysadení rezom zariadiť, aby si stromček či ker v prvých rokoch vybudoval pevné základy korunky a až následne rodil.

V prípade krov platí zásada, že ich treba vysádzať asi o 5-10 cm hlbšie, ako rástli v škôlke. Všetky výhonky následne zrežte od bázy, čiže tesne nad zemou. To zabezpečí dokonalé prekorenenie a bujaré rozvetvenie.

Čo sa týka stromčekových tvarov, tak tam je rez podobný. Všetky výhonky zrežte na čapíky s dvomi púčikmi.