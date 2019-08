Zberajte černice, režte a rozmnožujte maliny

Sladké černice s omamnou chuťou

Malinám príbuzné černice tiež dozrievajú postupne, a tak ich treba aj zberať. Charakteristickú a sladkú chuť majú výrazne plné plody, ktoré sa ľahko oddelia od rastliny. Šľachtené odrody sa vyznačujú oveľa väčšími plodmi ako divé černice rastúce na okraji lesa. Výborná je už dnes dobre známa samoopelivá odroda ´Thornfree´, ktorá ako už z názvu vyplýva nemá tŕne. Má šťavnaté veľké tmavé plody, ktoré ak nestihnete včas pozberať spadnú na zem. Niektoré plody po dozretí už na kre začínajú plesnivieť, alebo si na nich pochutnávajú mravce a bzdochy. Nie je to nevýhoda odrody, ale obsahu cukrov, ktoré hmyz lákajú. Na pestovanie potrebuje oporu, bez nej dlhú výhony prevísajú s úrodou k zemi. To je obzvlášť nevýhodné pre majiteľov psíkov, čo si radi značkujú svoje teritórium. Konkrétne odrode ´Thornfree´ sa najlepšie darí v teplých oblastiach na chránených miestach. Za skúšku určite stojí aj výsadba novších odrôd. Bez tŕňov je napríklad ´Little Black Prince´, ktorá je určená do menších záhrad, ale dá sa pestovať aj v nádobe. Do vienka dostala od šľachtiteľov maximálnu výšku rastu asi jeden meter a veľké plody. Je mrazuvzdorná, darí sa jej aj v menej zásobenej pôde živinami, a dokonca nie je náchylná na choroby či škodcov. K černicovým novinkám v sortimente niektorých predajcov patrí ´Chester Thornless´. Označujú ju za veľmi chutnú odrodu s veľkými a mimoriadne chutnými plodmi. Je mrazuvzdorná, pričom chladnejšie počasie nemá negatívny vplyv na chuťové vlastnosti plodov, ale naopak.

K špecialitám patria nové druhy, či skôr pre nás nepoznané, alebo medzidruhové krížence, ktoré až tak neznáme nie sú. Konkrétne máme na mysli exotickú červenoplodú ostružinu japonskú. Vyznačuje sa typickými tŕňmi v okolí púčikov, ktoré nie sú až tak ostré ako sa na pohľad zdá. Dozrieva postupne od apríla do júla aj na pôdach menej výživných. Tento druh je doma v Ázii v oblasti Japonska, Číny a Kórei. K medzidruhovým krížencom, ktoré sa s úspechom pestujú už bez mála tridsať rokov patrí malinočernica tayberry. K úspešným odrodám patrí napríklad ´Buckingham Tayberry´ či ´Boysenberry´.

Rez malín je jeden z najjednoduchších

Pred nedávnom dozreli posledné maliny, ak sa na ne lepšie pozriete, spozorujete, že listy na vyrodených výhonkoch žltnú. Tie by ste mali zrezať tesne nad povrchom pôdy, už i tak z nich viac nebude. Tento rez po zbere úrody nemá len estetický efekt, ale hlavne slúži na presmerovanie živín do mladých výhonkov, ktoré potrebujú nabrať silu na tvorbu budúcej úrody. Z pohľadu kondície je ešte vždy letný rez lepší ako zimný. Je to hlavne zo zdravotného hľadiska. Rastlina sa prevzdušní a škodcovia ani choroby nedostanú šancu ubytovať sa v poraste. Okrem odstránenia vyrodených výhonov, prerieďte aj jednoročné. Vyrežte všetky veľmi tenké výhony. V záhone by mali ostať také, ktoré sú hrubšie ako ceruzka a to vo vzdialenosti asi 10 cm od seba. A čo sa viackrát rodiacich odrôd týka, síce existuje špeciálny odporúčaný rez, ovocinári sa s ním nezapodievajú, ale robia ho úplne rovnako ako ten spomínaný vyššie.

Zdá sa vám, že ich máte málo?

August praje aj rozličným technikám rozmnožovania. V prípade malín i černíc je však na mieste pripomenúť, že pokiaľ ich nemáte vysadené v ohraničenom záhone, rozrastú sa do okolitej pôdy aj bez vášho pričinenia. Skôr pri nich vzniká problém pri pestovaní bez pravidelného rezu preriedením porastu. Vegetatívne množenie malín a černíc sa však oplatí v prípade, ak má váš známi inú odrodu, ktorá sa mu osvedčila. Výhonky, ktoré vyrástli v tomto roku sa pod vlastnou tiažou ohnú smerom k zemi, v momente, keď sa jej dotknú a začnú sa im tvoriť korene priložte pod ne nádobu so substrátom. Do budúceho roka zakorenia, od materskej rastliny ich následne len oddelíte a vysadíte či podarujete.

Určite vás zaujem:

Vyberiete si? Poznáme netypické odrody sliviek, malín aj ríbezlí

Sladký tip na víkend: Vyskúšajte dobroty z malín!