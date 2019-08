12 odrôd kalerábu, ktoré stoja za skúšku

Široká ponuka odrôd kalerábu sa vtesnať do jedného článku nedá, ale rozhodli sme sa pre vás vybrať zujímavé odrody, ktoré sa ešte vždy dajú do zimy dopestovať. Ideálne je osivo predklíčiť vo vlhkej gáze, tak ako sme to spomínali pri repe červenej. Urýchli sa tak proces predpestovania priesad aj o niekoľko dní.

‘Moravia’ je výnosná odroda bieleho kalerábu určená na poľné skoré jarné a jesenné vysádzanie predpestovaných priesad. Je výrazne odolná proti vybiehaniu do kvetu. Tvorí mohutnejšie listy, preto treba dodržať spon 25 x 25 cm. Buľva je plochoguľovitá, svetlozelená, stredne osrienená. Dužina má jemnú chuť. Priemerná hmotnosť buľvy je 180-210 g. Od sejby po zber potrebuje 55-60 dní.

‘Sparta F1’ je poloskorá biela hybridná odroda na jarné a letné pestovanie. Rastie rýchlo, na zber je vhodná asi po 80 dňoch od vysadenia priesad. Poskytuje vyrovnané buľvy odolné proti praskaniu a drevnateniu.

‘Gigant’ nesmie chýbať v žiadnej záhrade. Táto neskorá odroda dorastá do obrovských rozmerov. Jedna buľva bielej formy môže dosiahnuť hmotnosť až 5 kg. Dužina je veľmi kvalitná, šťavnatá, nedrevnatie ani nepraská. Výhoda tejto odrody spočíva v jej dlhodobej skladovateľnosti. Vzhľadom na veľkosť rastlín požaduje spon najmenej 40 x 40 cm. Na hriadke strávi od sejby po zber 120-130 dní.

‘Azur’ je skorá modrá odroda vhodná na poľné pestovanie. Pre svoju skorosť sa môže pestovať aj z priamej sejby od apríla do júla, úrodu budete môcť zberať od začiatku júla do októbra. Je stredne odolná proti vybiehaniu do kvetu, ale zato značne odolná proti praskaniu a drevnateniu. Na hriadke potrebuje od sejby po zber 80-85 dní.

‘Modrava F1’ je ďalší zástupca modrého kalerábu. Tento hybrid je veľmi skorý vďaka čomu je vhodný na jarné i jesenné pestovanie. Je dobre odolný proti drevnateniu, praskaniu buliev a vybiehaniu do kvetu. Dá sa aj krátkodobo skladovať, hlavne buľvičky z jesenných zberov. Pestuje sa z februárovej až aprílovej sejby so zberom v máji až júni alebo z júlovej sejby so zberom v októbri až novembri.

‘Purpuran F1’ je novší hybridný kaleráb s modrým sfarbením. Buľvy dozrievajú asi o desať dní neskôr ako ‘Modrava F1’. Je veľmi odolný proti drevnateniu, praskaniu a zelenaniu pod šupkou. Má jemnú dužinu a je určený hlavne na jarné a jesenné pestovanie.

‘Violeta’ patrí k neskorým modrým odrodám vhodným aj na krátkodobé skladovanie (2-3 mesiace). Jej prednosťou je menšia náchylnosť na prezrievanie a tvarové deformácie. Rastliny sú veľmi mohutné so silnými fialovými stopkami a s tmavozelenými listami s fialovou žilnatinou. Dužina nepraská, je pevná biela a šťavnatá. Od sejby po zber potrebuje 110-130 dní.

‘Dvorana’ je biela odroda, ktorá vyniká skorosťou a odolnosťou proti vybiehaniu do kvetu, deformáciám buliev pri horších svetelných podmienkach a nízkych teplotách. Je určená na všetky spôsoby rýchlenia. Má jemné a krátke listy, môže sa vysádzať v spone 20 x 20 cm. Vyžaduje starostlivú agrotechniku, preto je vhodná do malých záhrad. Od vysadenia priesad po zber potrebuje asi 50-55 dní.

‘Korist F1’ je veľmi skorá odroda bieleho kalerábu populárna u profesionálnych pestovateľov. Je určená na poľné pestovanie aj rýchlenie. Nemá sklon k drevnateniu. Vegetácia trvá od vysadenia 65 dní. Môžete ju vysievať od januára do polovice júla s vysadením priesad do sponu 30 x 30 cm.

‘Ballot F1’ je skorý hybrid modrého kalerábu na jarné a jesenné poľné pestovanie. Vegetačná doba od výsevu je 75-80 dní. Plochoguľovitá buľva má kvalitnú a jemnú dužninu. Odroda je odolná proti drevnateniu, vybiehaniu do kvetu aj proti praskaniu.

‘Gaston F1’ je neskorý výnosný hybrid s mimoriadne veľkými buľvami s hmotnosťou 3-4 kg. Dužina je sladká a šťavnatá, nedrevnatie a je odolná proti praskaniu. Veľké guľovité buľvy je možno skladovať a využiť aj na prípravu „kalerábovej kapusty“. Odroda je vhodná aj na kŕmne účely.

‘Kref F1’ je veľmi skorý hybridný kaleráb na rýchlenie aj na celoročné poľné pestovanie. Buľva je plochoguľovitá, s jemnou a lahodnou dužinou. Je odolná proti praskaniu, drevnateniu aj prerastaniu. Vegetačná doba je od výsevu 75-80 dní.

