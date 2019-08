Zvládnete to! Všetko o pestovaní hlivy ustricovitej (1.časť)

Hliva je drevokazná huba a vyskytuje sa u nás voľne v prírode. Plodnice môžeme nájsť v októbri a novembri, niekedy aj v apríli. Z toho vyplýva, že je pomerne chladnomilná. Pri umelom pestovaní ju v teplom letnom období plnohodnotne nahradíme hlivou pľúcnou (Pleurotus pulmonarius) alebo hlivou miskovitou (Pleurotus cornucopiae).

Pestovanie na slame

Hlivu možno pestovať viacerými spôsobmi. Najčastejšie sa pestuje na slame vo vreciach. Používa sa pšeničná, ražná alebo repková slama, ktorú treba narezať alebo podrviť. Okrem slamy budeme potrebovať polyetylénové vrecia, vriacu vodu a sadivo hlivy ustricovitej.

Príprava substrátu

Používame kvalitnú suchú slamu, ktorá nie je napadnutá plesňou. Nasekanú ju natlačíme do hrubšieho PE vreca a zalejeme horúcou vodou tak, aby bola všetka ponorená. Vrece uzatvoríme špagátom a vodu necháme pôsobiť 12 hodín. Potom odrežeme spodné rohy na odtečenie vody. Slamu môžeme spariť aj vo veľkej nádobe. Sparenú slamu vysypeme na čistú fóliu a necháme vychladnúť na teplotu asi 25 °C.

Očkovanie

Sadivo hlivy vo vrecku tlakom ruky rozdrobíme, zmiešame s vychladnutou slamou, natlačíme späť do vreca a zaviažeme špagátom. Jedným litrom sadiva naočkujeme asi 25 kg mokrej slamy – to znamená asi dve vrecia s priemerom 30 cm a výškou 70 cm. Sadivo nekupujeme zbytočne skoro. Počas celého procesu očkovania dbáme na hygienu, aby sa slama nekontaminovala inými plesňami.

Rast podhubia

Nožom alebo žiletkou urobíme do vreca asi 20 rezov dlhých 1 až 2 cm a uložíme do tmavej miestnosti s teplotou okolo 22 °C. Teplotu treba kontrolovať, aby neklesla pod 13 °C a nepresiahla 30 °C. Podhubie prerastá substrátom najlepšie pri 27 °C. Dobre spracovaný substrát pri optimálnej teplote prerastie za 14 dní, čo poznáme podľa rovnomerne zbeleného povrchu. Ak sa vo vreci objaví iná pleseň, napríklad zelenej farby, znamená to, že sme slamu zle ošetrili, prípadne nedodržali hygienu pri očkovaní.

