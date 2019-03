Rýchle svaly, menej tuku: 5 najlepších cvikov na spaľovanie tukov

Ak máte s chudnutím a s cvičením už isté skúsenosti, dobre viete, že tuky najlepšie spaľujú svaly. Je preto dôležité, aby ste ich mali dostatočne vybudované. Poďme na to.

Dôležité je myslieť na to, že ak si posilníte svalovú hmotu, bude sa vaše telo ľahšie zbavovať tukov. Poznáte najlepšie cviky, ktoré aktivujú čo najviac svalov? Uvidíte ich cvičiť v každej posilňovni. Jednotlivé cviky opakujte 8 až 12x.

Cvik č.1: Drep

Drep môžete robiť s činkou, jednoručkami, alebo aj „naprázdno“. Aby ste si nezaťažovali nevhodne chrbát, stačí robiť drep do pozície, kedy sú stehná rovnobežne so zemou, nie nižšie. Platí to najmä vtedy, ak máte ťažšiu činku. Drep aktivuje nielen nohy, ale aj telo a vytvára dobré podmienky pre rast svalov a úbytok tukov.