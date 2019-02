Chudnutie a pohyb pri bolesti chrbtice: Začnite zľahka!

Ako cvičiť, ak vás už bolí chrbát? Cvičenie by mu nemalo pridať ďalšiu záťaž, hoci drobnej sa nevyhne. Na čo s cieľom byť fit myslieť?

V prvom rade nezačínajte bez konzultácie s lekárom či fyzioterapeutom, ktorý vám odporučí vhodný pohyb. Organizmus si naň musí najprv zvyknúť. Platí to najmä po operáciách, úrazoch či diagnostikovaných deformitách. Ak by ste to prehnali, tréning sa môže skončiť nielen bolesťou kĺbov, ale i zbytočným preťažením srdcovo-cievneho systému.

Ako začať s nadváhou?

Dostatočnou motiváciou vám musí byť fakt, že každý zhodený kilogram pomôže zmierniť bolesti chrbta i kĺbov. Znížite opotrebovanie pohybového aparátu.

Za zdraviu prospešný sa podľa odborníkov považuje pokles hmotnosti o 5-10% za 6 mesiacov. Potom je dobré hmotnosť ustáliť a neskôr pokračovať.

Ak máte nadváhu okolo desať kilogramov , voľte akvaaerobik, plávanie, silový tréning, bicyklovanie či fat bunner.

, voľte akvaaerobik, plávanie, silový tréning, bicyklovanie či fat bunner. Keď päť kilogramov zhodíte, môžete prejsť na rýchlu chôdzu, pilates, zumbu, jogu a beh.

►►► Športy pri bolestiach chrbtice. Na čo si dať pri konkrétnych pozor a čo jej prospeje?

7/ 30

Cvičte väčšinu dní z týždňa, aspoň po tridsať minút. Ak vás napriek tomu chrbát bolí, rozdeľte polhodinu na 10-minútové úseky 3 x denne.

Sledujte naše VIDEOTRÉNINGY:

Počítajte prijaté kalórie: 2 600/3 100

Ženám od 19 do 59 rokov musí stačiť prijať 2 600 kalórií, mužom približne v rovnakom veku 3 100. ► Zdravá výživa pre každú časť chrbtice: Čo treba tej vašej?

Čítajte aj: