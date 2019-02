Buďte sexi a FIT rýchlejšie! 10 najväčších omylov zahoďte za hlavu

Mnohým ste doteraz verili, pretože sú tak bežné, že sa zdajú byť pravdivé. Aj vy ste si doteraz mysleli, že tuk sa môže premeniť na svaly?

Fitness je skvelý spôsob, ako si vyformovať postavu a zhodiť pár kíl. Lenže na to, aby vaše úsilie nevyšlo nazmar, by ste sa mali pri cvičení vyvarovať niekoľký najviac opakovaným chybám. Inak budete mať z cvičenia viac škody, ako osohu. Vedci zostavili 10 najbežnejších mýtov, ktoré by mali ísť čo najskôr do zabudnutia.

Mýtus č. 1: Stačí cvičiť raz či dvakrát do týždňa

Pravda je však taká, že len raz či dvakrát a po zvyšok týždňa oddychovať pre udržanie si peknej postavy nestačí. „Pri plánovanom cvičebnom programe je nevyhnutné cvičiť minimálne trikrát do týždňa,” cituje vedecký portál ScienceAlert experta na kondičný tréning Shawna Arenta zo Štátnej univerzite v New Jersey.

Odborník na cvičenie a výživu hovorí, že hoci nemusíte chodiť do fitka každý deň, no denne by ste si mali nájsť dôvod na nejaký druh fyzickej aktivity. Základom je pohyb a to akýkoľvek, ktorý je doplnkom k cvičeniu vo fitness.

Mýtus č. 2: Najlepší čas na cvičenie je ráno

Najlepší čas na tréning je taký, ktorý vám umožňuje vykonávať ho čo najdôslednejšie. V ideálnom prípade by sa mal fyzický pohyb stať vašou dennou rutinou. Lenže načo je taký pohyb, ktorý robíte v časovej tiesni, povrchne a len aby sa nepovedalo? Na začiatku dňa zvyčajne nemáte dostatok času, aby ste sa cvičeniu venovali naplno.

Ak áno, potom je ráno vhodnou časťou dňa na cvičenie. Lenže ak zvyknete cvičiť na konci dňa a do fitka si zabehnete po práci, držte sa tejto rutiny. Pravdepodobne budete viac v pohode, ako ráno pred všetkým pracovnými povinnosťami.

Mýtus č. 3: Zdvíhaním závažia premeníte tuky na svaly

Vedci odkazujú, že nemôžete premeniť tuk na sval. Z fyziologického hľadiska sú to dve rozdielne tkanivá. Tukové tkanivo sa nachádza pod kožou, medzi svaly a okolo vnútorných orgánov, ako je srdce. Svalové tkanivo, ktoré sa ďalej rozdeľuje na tri hlavné typy, sa nachádza v celom tele.

Pri cvičení posilňujete svalové tkanivo, okolo ktorého je tukové tkanivo. Cvičením tuk odbúravate, ale najlepší spôsob, ako znížiť tukové tkanivá, je konzumovať zdravú stravu. Jednoducho takú, ktorá vám nepridá na váhe - zeleninu, chudé bielkoviny, zdravé tuky, ryby a obilniny.

Mýtus č. 4: Cvičenie je najlepší spôsob, ako schudnúť

Ak chcete schudnúť, nestačí len cvičiť, omnoho dôležitejšie je, čo jete. Odborníci hovoria, že chudnutie takmer vždy začína výraznými zmenami v stravovacích návykoch. „Pokiaľ ide o úbytok hmotnosti, diéta v tom hrá oveľa väčšiu úlohu ako cvičenie," hovorí Philip Stanforth, expert na cvičenie z texaskej univerzity. To znamená, že pravidelné aktivity sú dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu, lenže skladba jedálnička môže byť omnoho dôležitejšia.

Mýtus č. 5: Silový tréning je najmä pre mužov

Cvičenie so závažiami je skvelý spôsob posilnenia svalov a nemá nič spoločné s pohlavím. Rozdiel je len v tom, že ženy produkujú v priemere menej testosterónu ako muži. Takže pre budovanie svalov a tvarovanie postavy je silový tréning ideálny, no ženám sa nikdy nevytvorí také svalstvo, ako mužskému pohlaviu, preto sa silového tréningu netreba báť. Hormóny totiž hrajú úlohu pri určovaní toho, ako budujete svaly.

Mýtus č. 6: Aby ste nevyšli z cviku, máte čas na oddych

U väčšiny ľudí sa svalové tkanivo začína oslabovať už v priebehu týždňa, ak počas neho chýba aktívny pohyb. „Ak prestanete trénovať, v skutočnosti už po pár dňoch dochádza k ochabovaniu svalov, najmä ak si doprajete sedem dní úplného odpočinku," povedal kondičný tréner Arent. „Jediný spôsob, ako si udržať svalstvo, je pravidelne cvičiť."

Mýtus č. 7: Behať maratón pre udržanie sa vo forme

Ste pripravený na zvládnutie maratónu? Potom je to v poriadku. Zabehnúť niekoľkokilometrový beh môže byť skvelý zážitok. Ak však nie ste na to fyzicky pripravení, radšej maratón neskúšajte. Ide o extrémnu fyzickú záťaž pre telo a nie každý to zvládne. Najmä ak nie ste dostatočne trénovaní. Počas 10 až 15 minútového intenzívneho cvičenia denne urobíte pre svoje telo viac, ako to „prešvihnúť” s maratónom. Nedávneho výskumu naznačujú, že krátke intenzívne cvičenia môžu poskytnúť mnoho výhod pre zdravie rovnako, ak nie viac, ako dlhé vytrvalostné tréningy.

Mýtus č. 8: Denník je spoľahlivý spôsob kontroly stravy

Aj keď sa snažíte kontrolovať to, čo zjete, zväčša si s tým nepomôžete. „Ľudia majú tendenciu nadhodnocovať svoju fyzickú aktivitu a podhodnocovať, koľko potravín v skutočnosti konzumujú," hovorí Stanforth. „Sústavne si myslia, že viac fyzicky pracujú a sú presvedčení o tom, že jedli menej, ako to napokon v skutočnosti bolo."

Mýtus: 9: Športové nápoje sú výborné po cvičení

Väčšina športových nápojov je len cukor a voda. Namiesto toho experti odporúčajú doplniť energiu s obyčajnou vodou a vysoko bielkovinovým občerstvením, pretože štúdie naznačujú, že proteín pomáha obnovovať svaly po cvičení.

Mýtus č. 10: Hádanky a hry sú TOP tréning pre mozog

Mozog treba trénovať, ale podľa nedávneho výskumu je rovnako, ak nie ešte viac, dôležitý fyzický pohyb. „Aeróbne cvičenie je kľúčové pre hlavu, rovnako ako pre srdce," citoval portál ScienteAlert autorov štúdie z Harvardu. Aeróbne cvičenie je totiž akákoľvek aktivita, ktorá zvyšuje srdcovú frekvenciu a dostane vás do pohybu. Má preto významný, pozitívny vplyv na mozog a srdce.

