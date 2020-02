FOTO: Zadok snov za 30 dní. Robte týchto 7 cvikov a vaša postava bude na nespoznanie

Pekný a pevný zadok môžete mať už za 30 dní. Aké cviky by ste mali robiť?

Tak ako muži túžia po náraste bicepsov, snom väčšiny žien je dokonalý zadok. K tomu vám pomôže vhodné cvičenie. Okrem drepov existuje ešte veľa ďalších efektívnych cvičení, ktoré by ste mali opakovať v pravidelnom režime. Ak aj vy patríte k ženám, ktoré túžia po pevnom a guľatom zadku, vyskúšajte týchto 7 cvikov. Výsledky uvidíte už za 30 dní.

1. Drepy

Samozrejme, bez drepov to nejde. Pri prevedení toho cviku nezabúdajte na správnu techniku. Chrbát držte rovno, čo zaistí maximálnu aktiváciu svalov zadku. Nohy majte v dostatočnej vzdialenosti od seba, trochu ďalej ako je šírka ramien. Chodidlá by mali mieriť do strán a hlava ostáva vzpriamená. Pri prevedení drepu tlačte zadok dozadu. Dávajte si pozor, aby vaše kolená neprekročili úroveň špičiek.

Efektívnou formou sú aj o čosi náročnejšie drepy s výskokom.



Zdroj: Shutterstock

