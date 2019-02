VIDEO: V 12-tich jej pre tanec kázali schudnúť. Dnes učí, že nie je len pre štíhlych

Keď skončila s milovaným baletom, myslela si, že si už nezatancuje. Američanka Jessie Diaz-Herrera učí dámy ako milovať svoje krivky a byť sexi na parkete.

Tancu sa začala Jessie Diaz-Herrera venovať, keď mala 5 rokov. Ako dieťa sa venovala baletu a bez problémov postupovala do vyšších tried. V 12-tich sa však všetko zmenilo. Tréner tvrdil, že nemá typicky tanečnú postavu a kázal jej schudnúť. V tom čase však Jessie vôbec nemala nadváhu, bola obyčajným dospievajúcim dievčatkom.

Moja dcéra je krásna

„Práve som prichádzala do puberty a je prirodzené, že sa mi zväčšil prsia i zadok. Myslela som si však, že mi to učiteľ navrhuje v tom najlepšom záujme. Začala som vynechávať jedlá a jedného dňa som omdlela,“ spomínala Jessie pre webový portál health.com. „Keď som mame prezradila, čo sa deje, bola veľmi nahnevaná. Prišla do štúdia a kričala, že nikto nebude hovoriť jej dcére, aby schudla. Moja dcéra je krásna, povedala, keď ma brala z tanečnej akadémie.“ Jessie si vtedy myslela, že jej život je zničený.



K tancu sa vrátila

Dlhé roky Jessie netancovala. Všetko sa zmenilo až na vysokej škole. K tancu ju opäť priviedla láska k hip hopu. Mladé dievča sa začalo postupne venovať nielen tancu, ale i tvorbe choreografií. Neprekážalo jej ani pár kilogramov navyše. Dokonca začala písať aj blog. Venovala sa nielen tancu, ale i móde a neobišla ani svoju postavu.

S manželstvom a narodením dcérky opäť prišla tanečná prestávka. S tehotenstvom prišli aj kilogramy navyše. Jessie opäť potrebovala čas, aby našla tú správnu cestu. Jej manžel prišiel s nápadom, aby sa opäť vrátila k blogu a tancu. Mamička na materskej uverejnila aj pár starých tanečných videí. Stretli sa s neuveriteľným ohlasom.

Krivky nie sú prekážkou

Všetci sa zhodli na tom, že je úžasné vidieť tanečníčku, ktorá nespĺňa „ideálne“ miery. Stále viac dievčat si prialo, aby sa hýbali ako Jessie. Postupne začala tanec vyučovať. Neskôr vytvorila ucelený program, Rozhýb svoje krivky. Zo začiatku svoje hodiny špeciálne neoznačovala.

Postupne však zistila, že dievčatá s nadváhou či obezitou sa hanbia chodiť tancovať. „Vytvorila som bezpečný priestor, v ktorom môžu ženy tancovať a necítiť tlak, že ich niekto súdi. Na hodinách nielen tancujeme, ale sa i rozprávame,“ hovorí tridsiatnička Jessie, ktorá prostredníctvom tancu motivuje dámy k pozitívnemu mysleniu.

