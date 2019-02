12 dobrôt pri diéte, ktoré si môžete dať aj tesne pred spaním

Sú chutné, zdravé a pokojne si ich môžete vziať večer do postele. Upokoja žalúdok a navodia príjemný spánok. Tak prečo si nedopriať?

Poznáte ten pocit, keď vás neskoro večer prepadne hlad. Ak sa nechcete vrhnúť na niečo nezdravé a zároveň neviete do rána vydržať, skúste si dať jedlo vhodné i na večerné maškrtenie. Hoci platí, že po šiestej by ste už nemali večerať, malé prehryznutie je menšie zlo, než to, ako keď neskôr neovládnete vlčí hlad.

Namiesto hladovania sa zamerajte na potraviny, ktoré vám pomôžu zahnať hlad, lepšie zaspať a čo je najdôležitejšie, takéto večerné maškrtenie sa neodrazí na vašej váhe. Platí však jedno pravidlo, musíte si postrážiť množstvo prijatých kalórií, večer by ich nemalo byť viac než dvesto.

Skúste to s hummusom

Hummus je skvelým tipom na večerné občerstvenie. Hodí sa na posedenie s priateľmi, no oplatí sa ho pripraviť kedykoľvek, keď pocítite hlad. Cícer, z ktorého sa hummus vyrába, je totiž plný bielkovín. Tie zasýtia, ale zároveň nezaťažia žalúdok. Obsahuje tiež vitamín B6 a tryptofán pre uvoľnenie tela a lepší spánok.

