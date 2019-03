3 najlepšie nápoje na chudnutie. Zamilujete si ich!

Náladu vám vylepšia dvakrát. Nápoje, ktoré výborne chutia a navyše vám pomôžu pri zhadzovaní kilogramov.

Potrebujete zhodiť pár nadbytočných kilogramov? Okrem úpravy jedálneho lístku vám môže pomôcť aj pitný režim. Vyvarujte sa sladeným nápojom. Čistou vodou, prípadne minerálkou nič nepokazíte, avšak môžete siahnuť i po nápojoch, ktoré sú chutné a chudnutie lepšie naštartujú. Ktoré sú najlepšie?

Osviežujúci

Na prvý nápoj potrebujete liter vody, približne 3 centimetrový koreň zázvoru, polovicu uhorky, polovicu citróna a lístky mäty. Vodu nalejte do džbánu. Zázvor umyte a nakrájajte ho do vody. Ak sa dá, nešúpte ho. Práve tesne pod šupkou sa nachádzajú cenné živiny. Pridajte nakrájanú uhorku a citrónovú šťavu. Ak je citrón bio, pokojne ho do nápoja môžete nakrájať na kolieska. Na záver pridajte mätu a nechajte nápoj postáť. Zázvor a mäta podporujú trávenie. Uhorka odvodňuje a citróny podporujú spaľovanie tukov, zároveň sú bohaté na vitamín C.



Zázvor v kombinácii s citrónom podporí trávenie. Zdroj foto: Profimedia.sk

Korenistý

Základ druhého nápoja je studená voda. Ďalej potrebuje 4 polievkové lyžice mletej kurkumy, štipku škorice, 3 až 4 lyžice medu, šťavu z dvoch citrónov a šťavu z dvoch pomarančov. Do vody postupne pridajte ovocné šťavy, kurkumu, škoricu a med. Škorica vás zachráni pred chuťami na sladké a zároveň pozitívne pôsobí aj na hladinu cukru v krvi. Kurkuma ma antivírusový, antibakteriálny a antioxidačný účinok. Navyše koreniny zrýchlia trávenie.

Ovocný

Za tretí najlepší na chudnutie považuje stránka fuersie.de nápoj, ktorého základ tvorí okrem vody jablkový ocot a jablko. Na liter vody potrebujete, 1 jablko, 4 polievkové lyžice jablčného octu, 4 polievkové lyžice citrónovej šťavy, 3 až 4 lyžice medu, štvrť čajovej lyžičky škorice. Všetko zmiešajte a pridajte na tenko nakrájané jablko. Ak vám to neprekáža, nechajte na ňom šupku. Vláknine sa váš organizmus vždy poteší. Jablkový výborne naštartuje trávenie, podporí látkový výmenu a zníži hladinu cholesterolu v krvi.

