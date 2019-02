Keď sa ručička na váhe zastaví. Čo robiť, aby išli dole aj ďalšie kilá?

Išlo vám chudnutie spočiatku celkom fajn, no potom sa ručička na váhe zastavila a dostať ju nižšie už nie je také jednoduché? Vieme ako na to, s chudnutím neprestávajte!

Keď odchádza tuk a pribúdajú svaly, je to super aj bez úbytku kilogramov.Autor: Shutterstock.com

Pribrzdenie pekne rozbehnutého úbytku kíl je jav veľmi častý a treba s ním počítať. Telo sa jednoducho chráni proti nižšiemu príjmu energie a spomalí metabolizmus. Ale príčiny môžu byť aj inde. Robíte naozaj všetko správne?

Jedlo neobmedzujte drasticky

Pri zdravom chudnutí je úplne dostačujúce, ak zhodíte pol kila za týždeň. Základný predpoklad ale je, že váš energetický príjem je nižší ako výdaj. Pozor, nedržte zbytočne veľmi prísnu diétu, lebo vám začnú ubúdať svaly, a to je zle! Práve vo svaloch sa totiž spaľuje najviac energie, a to aj vtedy, keď sa nehýbete. Prijatej energie musíte mať dosť na normálne fungovanie a ešte niečo navyše, aby ste vládali aj športovať. Pretože bez pohybu je chudnutie komplikovanejšie a menej účinné.

Podkožný tuk zničí HIIT

Základom úspechu je, aby ste jedli dostatok kvalitných bielkovín, ktoré budú brániť úbytku svalovej hmoty. V konkrétnych číslach je to asi 1,5-2g na jeden kilogram vašej hmotnosti. Majte stále na pamäti, že úbytok svalov znamená spomalenie chudnutia! Preto si svaly treba pestovať, na čo je dôležitý tiež pohyb. Aby ste pri cvičení spotrebovávali na energiu váš podkožný tuk, treba sa venovať aerobným aktivitám. Odborníci odporúčajú cvičiť systémom HIIT, čiže intenzívnym intervalovým tréningom, pri ktorom sa striedajú krátke veľmi intenzívne cvičenia s trochu dlhším „oddychovým“ cvičením vo voľnom tempe.

Schudnete, ak si trochu jedla pridáte!

Na naštartovanie spomaleného metabolizmu pri chudnutí sa dá využiť aj finta, no treba na to naozaj disciplínu. Na pár dní si trochu jedla pridajte. Vaše telo sa poteší, že obmedzený príjem energie sa skončil, a opäť naštartuje metabolizmus. Samozrejme, nebudete si jedálniček obohacovať o nejaké sladkosti, skôr o nejakú tú ryžu, zemiaky či ovsené vločky. A len dočasne, 2 či 3 dni!

No a nebuďte na seba príliš prísni. Pri chudnutí sa nespoliehajte len na ručičku váhy. To, že sa zastaví, ešte neznamená, že ste prestali chudnúť. Ak sa neprejedáte a cvičíte, tuk ubúda, ale svaly pribúdajú, takže hmotnosť nemusí klesať. Zistíte to, ak máte doma váhu, ktorá ukazuje okrem kilogramov aj podiel tuku, vody a svalov vo vašom tele. Viac svalov=viac chudnutia!

