Tvaroh zjedený krátko pred spaním vám pomôže zhadzovať kilá aj v noci

Jasné, že pred spaním už netreba vyjedať chladničku. No nazrieť by ste do nej mali. Vedci zistili, čo vám pomôže rýchlejšie odbúravať kalórie. Tajomstvo je v tvarohu.

Stačí poznať malú fintu s tvarohom a vaše telo bude po nociach chudnúť jedna radosť.Autor: Shutterstock.com

Ak si každá večer doprajete pred spánkom dve polievkové lyžice tvarohu, asi 30 gramov, začnú sa podľa odborníkov z univerzity na Floride diať veľké veci. Tvaroch zjedzte asi pol hodinu až hodinu predtým, než si ľahnete spať. A vo vašom tele sa začnú diať zaujímavé procesy. Nedajte sa nachytať! Mnohé potraviny majú po zohriatí viac kalórií ako za studena​ Metabolizmus zrýchli spaľovanie energie Tvaroh obsahuje málo sacharidov, no je bohatý na bielkoviny. Tie naštartujú váš metabolizmus, ktorý sa rozbehne napriek tomu, že idete spať, a vy počas noci spaľujete energiu. Konzumácia bielkovín obsiahnutých v tvarohu totiž podporuje zvýšenie hladiny rastového hormónu, ktorý podporuje spaľovanie tukov a nárast svalovej hmoty. Takže jednoducho povedané - večer si dáte 2 lyžice tvarohu a počas noci nerušene chudnete. Trávenie bielkovín je najpomalšie zo všetkých zložiek potravín a telo na ne vydáva energiu, bez toho, aby ste robili čokoľvek ďalšie. Vaše chúťky signalizujú, čo chýba vášmu telu. Je to vážne? Nepotrebujete potravinové doplnky Návštevníci posilňovní s obľubou využívajú proteínové výživové doplnky, aby zlepšili účinky cvičenia na svoje svaly. Ukázalo sa, že aj prirodzená potravina, akou je tvaroh, je rovnako účinná ako umelo vyrobené preparáty s obsahom kazeínu. Tvaroh ako taký totiž obsahuje veľa proteínu kazeín, bez toho, aby ho bolo treba nejako upravovať. VIDEO: Večera podľa Gordona Ramseyho. Vykúzlite ju z bežných domácich zásob​ Vedci porovnávali aj to, ako účinkuje na mladé ženy kazeín v práškovej forme a ako účinkuje normálny tvaroh. Ukázalo sa, že ich telá reagovali rovnako! Vedci by teraz radi ukázali, že aj iné prirodzené potraviny by mohli plnohodnotne nahradiť potravinové doplnky. Napríklad losos pilulky s omega kyselinami alebo grécky jogurt tabletky s vápnikom. Čo ochráni vaše kosti? Rozlúčte sa s fosfátmi v strave!​ Veľa ďalších zaujímavých článkov nájdete vo februárovom vydaní časopisu Zdravie. Práve v predaji! V tomto článku sa zaoberáme Spánok ...viac

Autor: Martina Palovčíková

