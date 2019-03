Malý manuál na správnu kúpu zdravých detských topánočiek

25.02.2019

Podľa štatistík sa takmer všetky deti rodia so zdravými nohami, no až 30% ich do školy prichádza s rôznym stupňom poškodenia. Môže za to i zle volená obuv.

Topánočky nakupujte zásadne spolu, aby si ich dieťa mohlo vyskúšať.Autor: Shutterstock.com

Detská nôžka rastie ohromne rýchlo. Deti do troch rokov môžu potrebovať nové topánočky aj každý mesiac, predškoláci kačdé dva-tri mesiace. Či sú im topánky dobré, treba naozaj často kontrolovať. Nejde o lacný špás, no i tak by ste sa nemali uchýliť k tomu, aby ste nechávali malé deti nosiť zdedené topánky po staršom súrodencovi či potomkovi kamarátky. A rozhodne nie ani obuv z trhoviska, ktorá okrem obsahu chemikálii spravidla nemá ani vhodný tvar. Obujte svoje dieťa zdravo: Toto sú rady ortopéda Ako nakupovať detské topánočky? Do obchodu sa vyberte aj s dieťaťom v skoré popoludnie , kedy býva nôžka najobjemnejšia.

, kedy býva nôžka najobjemnejšia. Vyberte topánku s pevnou pätou, koženú alebo textilnú, na šnurovanie alebo suchý zips .

. Dbajte na to aby bola topánka ľahučká. Každých 50g navyše môže znamenať, že denne dieťa nôžkami zdvihne o 250 až 500 kg viac! Veselé prvé kroky: Naučte dieťa správne chodiť Skúste ohnúť špičku smerom k priehlavku , či je topánka mäkká a ohybná, najmä v oblasti prstov.

, či je topánka mäkká a ohybná, najmä v oblasti prstov. Vyhnite sa obuvi so štepovaním či švíkmi nad palcom alebo malíčkom.

Odmerajte dieťaťu obe chodidlá , nemusia byť rovnaké, topánky kupujte podľa toho väčšieho.

, nemusia byť rovnaké, topánky kupujte podľa toho väčšieho. Nechajte drobca obuv vyskúšať a prejsť sa v nej po predajni. Pred prstami musí byť voľný priestor asi 1,5cm .

. Nenechajte sa predavačkou nahovoriť, že topánočka sa za pár dní prispôsobí nohe. Musí dobre sedieť už v obchode, inak nekupujte!

A nezabudnite pravidelne strihať deťom nechtíky, ak sú dlhé, topánky môžu začať zbytočne tlačiť.

Autor: Martina Palovčíková

Fotogaléria

Video

