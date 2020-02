Mýty a pravdy o najčastejšom detskom parazitovi – vši detskej

Ak sa vám vráti dieťa zo školy alebo z výletu zavšivené, ukľudníme vás. Určite v tom nebudete sami. Podľa odhadov vši odstraňuje každý rok až pol milióna Slovákov.

Nie je pritom pravda, že sa im darí len v horších hygienických podmienkach alebo v období prázdnin a táborov. Rizikové obdobie je proste vždy, keď sú deti v častom a blízkom kontakte a môže tak ľahko dôjsť k ich rozšíreniu.

Čo možno neviete o vši detskej (Pediculus capitis)

Vši nemajú veľa spoločného s osobnou hygienou alebo s čistotou domácnosti, aj najčistejšie dieťa z tej najčistejšej a najupratanejšej domácnosti môže byť zavšivené. Potvrdzuje to i maminka, ktorej dieťa navštevuje jednu z bratislavských škôl. „Je to u nás neustály a opakujúci sa problém“.

Vši, larvy a hnidy. Aké sú medzi nimi rozdiely?

Medzi tým, či má vaše dieťa vo vlasoch vši, hnidy alebo larvy, je pomerne veľký rozdiel.

Hnidy sú vajíčka dospelej vši. Majú bielu až hnedú farbu, hladký povrch a veľkosť zrnka piesku. Na rozdiel od lupín držia hnidy pevne na vlase. Larvy sú nezrelá fáza vší (nymfy). Nemôžu sa rozmnožovať ani meniť hostiteľa.

Vši sú hnedé a približne trikrát väčšie než hnidy (veľkost sézamového semienka). Vši nemôžu skákať, ani lietať, môžu len preliezať z hlavy na hlavu priamo po vlase. Pozor - lupiny sa líšia od hníd bielou farbou a nepravidelným tvarom a dajú sa z vlasov ľahko vyčesať.

Voš potrebuje vlasy, na ktorých sa zdržiava a rozmnožuje a (rovnako ako komár) ľudskú krv, ktorou sa živí. Dospelá voš (samička) žije 30 dní a počas svojho života nakladie až 300 vajíčok. Asi si dokážete predstaviť, čo dokáže jedna malá voška v detskej hlave za pár dní napáchať!

Pravdy a mýty o všiach

O všiach koluje v mediálnych prostriedkoch mnoho informácií. Niektoré z nich sú pravdivé. Iné sú obyčajnými mýtmi. Aké to sú?

VŠI SÚ ZNÁMKOU ZLEJ HYGIENY

Nesprávne! Vši nemajú nič spoločné s hygienou.

Dokonca ani každodenné umývanie vlasov nezabráni zavšiveniu. Deti, ktoré sú obľúbené medzi kamarátmi, bývajú častejšie zavšivené. Bohužiaľ tak niektorí rodičia z pocitu trápnosti skrývajú alebo prehliadajú výskyt vší a umožňujú tak ich ďalšie šírenie.

VŠI SA DAJÚ ODSTRÁNIŤ LEN POMOCOU ÚČINNÝCH CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV

Nesprávne! Štúdie preukázali, že vší sa môžeme účinne zbaviť pomocou prípravkov obsahujúcich 2 zložkový dimeticon (napr.NYDA®). Je to veľmi šikovný fyzikálny spôsob účinku, proti ktorému si vši nedokážu vybudovať odolnosť. Vši a ich vývojové štádiá (hnidy a larvy) sa neotrávia, ale udusia sa.

DETI, KTORÉ MAJÚ VŠI, SA MôŽU VRÁTIŤ DO KOLEKTÍVU AŽ PO NÁVŠTEVE LEKÁRA ALEBO PO 3 DŇOCH

Nie, nie je to pravda. Deti sa do zariadení môžu vrátiť hneď po prvom ošetrení k tomu určeným prípravkom.

VŠI PRENÁŠAJÚ CHOROBY

Nesprávne! Vši v našich klimatických podmienkach choroby neprenášajú. Sú otravné, ale neškodné. Avšak, všia stolica a sliny môžu spôsobiť alergickú reakciu alebo svrbenie, ktoré môže viesť až k infekcii.

MAČKY A PSI PRENÁŠAJÚ VŠI

Nesprávne! Voš detská žije a prežije len na ľudskej pokožke hlavy. Neexistuje teda dôvod na liečbu domácich maznáčikov.

VŠI SA ŠÍRIA PRI POUŽÍVANÍ ROVNAKÉHO HREBEŇA, KEFY NA VLASY, ČIAPKY

Áno, ale len zriedka! Len hlava poskytuje všiam správnu teplotu a živiny. Voš môže přežit len pár hodin (24 h) mimo tohto ideálneho prostredia.