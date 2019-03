Dvojičky sú senzáciou aj pre lekárov: Rodičia ich splodili neobvyklým spôsobom

Austrálske dvojčatá žijú aj napriek tomu, že teoreticky sa nemali vôbec narodiť.

Nejde o jedno-, ani dvojvaječné, ale o poloidentické dvojčatá. Takto opisujú lekári bábätká, ktoré priviedla na svet 28-ročná žena z Brisbane. Jej dozreté vajíčko oplodnili naraz dve rôzne spermie jedného otca. Normálne by sa také vajíčko ďalej nevyvíjalo. Toto však prežilo a delilo sa ďalej. Je to druhý známy prípad poloidentických dvojčiat, referujú odborníci v renomovanom odbornom časopise New England Journal of Medicine. Zmienili sa o ňom až 4 roky po ich narodení.

Všimli ste si? Dvojičiek je stále viac. Vieme, či sa pošťastia práve vám!

Prekvapenie pre matku aj lekárov

Lekári si už počas matkinho tehotenstva uvedomovali, že je veľmi zvláštne. Nie preto, že mladá žena čakala dve bábätká, ale pre spôsob počatia. „Pri ultrazvukovom vyšetrení v šiestom týždni sa ukázalo, že matka čaká dve deti, ale má len jednu placentu a plodový vak,“ objasňuje Nicholas Fisk z Univerzity Nový južný Wales v Sydney. Odborníci na základe toho usúdili, že matka sa môže tešiť na jednovaječné dvojčatá.

FOTO: Neobyčajné dvojičky. Matke sa narodili z dvoch materníc

V 14. týždni však čakalo lekárov aj budúcu matku prekvapenie. Ultrazvuková snímka odhalila, že jeden plod má ženské a jeden mužské pohlavie. Toto pri jednovaječných dvojčatách teoreticky neprichádza do úvahy.

Foto: Shutterstock

Genetické testy prezradili, že bábätká sa síce vyvinuli z jedného vajíčka ako jednovaječné dvojčatá, ale to pri oplodnení splynulo nie s jednou, ale s dvoma spermiami naraz. Z tohto dôvodu deti zdedili po matke všetky identické gény, ale po otcovi len 78 %. Tento malý rozdiel stačil, aby mali rozdielne pohlavia.

Genetické čarovanie

Jednovaječné dvojčatá sa narodia, ak jedna spermia oplodní jedno vajíčko. Embryo, ktoré z tohto splynutia vznikne, sa už skorom vývinovom štádiu rozdelí na dve časti. Z nich sa vyvíjajú dva plody, ktoré majú úplne identické gény. Pri dvojvaječných dvojčatách oplodnia dve rôzne spermie dve rozličné vajíčka v matkinej maternici. Deti zdedia približne polovicu rovnakých génov, tak ako iní súrodenci.

Pri poloidentických dvojčatách oplodnia dve spermie rovnaké vajíčko. Deti majú identické približne tri štvrtiny DNA. Zhodné sú všetky gény, ktoré zdedili od matky, ale tie od otca sa odlišujú približne na 50 %.

Iný scenár

Poloidentické dvojčatá sú veľmi vzácne. Dôvodom je „nadbytok" génov. Normálne tvorí 46 chromozómov, teda nositeľov genetickej informácie zakódovanej do DNA, 23 párov. Jedna dvojica je odlišná - ide o pohlavné chromozómy X a Y. Ak vajíčko v tele matky oplodnia dve spermie, spravidla sa ďalej nerozvíja, lebo ich počet by sa nezdvojnásobil, ale strojnásobil. Také embryá zvyčajne odumierajú. „To sa v podstate nezlučuje zo životom,“ tvrdí Michael Gabbett, genetik z Technologickej univerzity v Queenslande.

U Austrálčanky sa však scenár vyvíjal inak. Fakt, že poloidentické dvojčatá prežili, si vedci vysvetľujú prekvapivými procesmi v oplodnenom vajíčku. To sa napriek všetkému rozdelilo a pokračovalo vo vývoji. Keďže sa v bunkách zmiešali dedičné informácie z oboch spermií, nesú obe deti ženské aj mužské bunky.

Len 2 známe prípady

4-ročný chlapček je zdravý. Jeho sestrička mala poškodené vaječníky, museli jej ich ako 3-ročnej odstrániť. Ohliadnuc od toho sa deti vyvíjajú normálne, podobne ako ich vrstovníci.

Prvý prípad poloidentických dvojčiat je známy z USA z roku 2007. Lekári nevedeli jednému z dvojčiat po narodení prisúdiť pohlavie. Genetické vyšetrenia ukázali, že materská DNA bola u oboch detí identická, zatiaľ čo tá od otca bola v mnohom odlišná. „Rozmýšľali sme, či existujú aj iné prípady, ktoré neboli rozpoznané, alebo sa o nich neinformovalo,“ uvažuje Fisk. Táto myšlienka motivovala austrálskych vedcov k tomu, aby preskúmali genetické danosti 968 dvojvaječných dvojčiat. „Nenašli sme však žiadne dáta, ktoré by naznačovali existenciu ďalších poloidentických dvojčiat.“

Najmenší chlapček na svete: Vážil menej než kocka masla, no zachránili ho. Pozrite, ako krásne narástol!