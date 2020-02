Nevšímavosť k deťom a nepodnetné prostredie im zmenšuje mozog a znižuje IQ

Každý jeden mesiac, ktorý dieťa prežije v zlých podmienkach s chýbajúcou láskou a podnetmi, im zníži objem mozgu o 0,27%.

Deti, ktoré vyrastajú v málo podnetnom prostredí a bez lásky, majú v dospelosti menší mozog aj menšie IQ ako ich rovesníci, ktorí vyrastali v priaznivejších podmienkach. Britská štúdia analyzovala pomocou magnetickej rezonancie mozgy takmer 70 mladých ľudí vo veku 23 až 28 rokov, ktorí vyrastali v rumunských detských domovoch. Zistili, že čím dlhší čas strávili v domove, tým menší dnes majú objem mozgu.

Chcete byť dobrým rodičom? Na tieto chyby vo výchove si dávajte pozor

Detstvo zanechá stopy na dospelých

Každý jeden mesiac psychickej deprivácie súvisel so znížením celkového objemu mozgu o 0,27%. Ako odborníci ďalej zistili, tieto zmeny objemu mozgu súvisia aj s nižším IQ a poruchami pozornosti, napríklad s hyperaktivitou (ADHD). Faktory ako výživa či genetická predispozícia podľa vedcov nemala na veľkosť mozgu vplyv. Dobrá starostlivosť po tom, čo boli deti z domovov adoptované do rodín, síce zlepšila ich životné podmienky, no strádanie, ktoré zažili dovtedy, zanechalo hlboké účinky aj v neskorších rokoch.

Lenivosť v puberte vám organizmus môže spočítať. Už v dvadsaťpäťke, varuje lekárka

Venujte sa mu od prvej chvíle

Výskum mladých Rumunov, ktorých neskôr adoptovali do rumunských aj anglických rodín, sa zaoberal jednou z najzákladnejších otázok vývojovej psychológie a psychiatrie: Ako formujú ranné skúsenosti individuálny vývoj človeka? Podľa odborníkov sa potvrdilo, že psychické strádanie v detstve má ďalekosiahle následky až do dospelého veku a ani neskoršie zabezpečenie láskyplnej výchovy nedokáže celkom vymazať škody, ktoré už boli spôsobené. Je teda jasné, že dieťaťu sa pre jeho dobrý duševný vývoj treba venovať intenzívne od narodenia, prípadne od počatia.

Kynológ radí: Ako si vybrať psíka vhodného pre váš typ osobnosti?

Štúdia bola publikovaná v zborníku britskej Národnej akadémie vied (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Večná rodičovská dilema: Kedy dať dieťa do vlastnej izby? Názor odborníkov prekvapí