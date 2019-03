Chystáte sa večer von? Kedy je ponocovanie a pohárik alkoholu pekelná kombinácia?

Jedna z najhorších kombinácií sú blikajúce svetielka, ponocovanie i alkohol v kombinácii s energetickým nápojom. Prvý záchvat prichádza bez varovania.

„Aj u liečených epileptikov záchvat spustí nedostatok spánku, ale aj psychické vypätie či stres. V minulosti, keď boli eklektrónkové televízory, svojím blikaním tiež vyvolávali niektoré typy záchvatov. Dnes sú to skôr počítačové hry a diskotéky so stroboskopickým svetelným efektom,“ hovorí neurologička MUDr. Silvia Mehešová z Goljer Clinic v Bratislave. Nemusíte byť alkoholik, aby ste vyprovokovali záchvat. Veľkým spúšťačom je aj malé množstvo alkoholu, ale v kombinácii s energetickými nápojmi, či psychoomamné látky.

Nie je záchvat

O epilepsii začnú lekári hovoriť vtedy, keď prekonáte minimálne dva neprovokované epileptické záchvaty. „Provokované sú tie, ktoré vyvolajú rôzne škodliviny či spánková deprivácia. Za epileptický záchvat sa považuje taký, ktorý pochádza z patologickej hyperexcitačnej aktivity v mozgu, vyskytuje sa opakovane, spontánne, bez provokujúcich momentov. Je veľa stavov, ktoré sú sprevádzané kŕčmi, ale nemusí ísť o typický epileptický záchvat,“ vysvetľuje Silvia Mehešová, že pomýliť si ho môžete ľahko.

Porucha vedomia s kŕčmi sa môže objaviť aj po užití rôznych liekov, drog, jedov, pri nedokysličení mozgu či výkyvoch hladiny cukru. Kŕče sa objavia aj pri závrate alebo sú prejavom zvýšenej dráždivosti nervovo-svalového systému. Pri podozrení na epilepsiu budete potrebovať neurológa. „Základom sú zobrazovacie vyšetrenia mozgu, CT a MRI vrátane angiografie, EEG a laboratórnych vyšetrení, ktoré nás informujú o vnútornom prostredí. Pri nejasných stavoch robíme video EEG monitorovanie so snímaním obrazu a súčasnej aktivity mozgu,“ vysvetľuje neurologička. Ak sa ochorenie potvrdí, čakajte lieky. „Majú za cieľ stabilizovať membrány nervových buniek a zabrániť ich nadmernej patologickej epileptogénnej aktivite,“ vysvetľuje ich účinok lekárka.

Auta sa nevzdávajte

Nemusíte sa báť, že budete musieť hneď predať auto. „Nie je pravda, že človek s epilepsiou nemôže šoférovať. Musí spĺňať určité podmienky, hlavne byť bez záchvatov na stabilnej liečbe a vtedy mu vodičský preukaz vrátia,“ dodáva nádej Silvia Mehešová. V prípade, že máte pretrvávajúce záchvaty, pri šoférovaní ste hrozbou pre seba aj ostatných. „V stave záchvatu nie je schopný ovládať svoje telo a vo väčšine prípadov nastane súčasne porucha vedomia,“ vysvetľuje odborníčka. Nespoliehajte sa ani na auru, ktorá vás na záchvat upozorní hviezdičkami pred očami.

„Aura sa už považuje za určitú formu záchvatu, ktorá má však minimálne prejavy, zvyčajne je to len nejaký pocit. Nie všetci pacienti auru majú alebo je taká krátka a rýchlo prerastá do záchvatu, že si ju ani nepamätajú. Určite by som sa nespoliehala na možnosť potláčať záchvat ovládaním a rozpoznaním aury,“ upozorňuje neurologička. Nemusíte byť „mimo“ pri každom ataku. „Existujú záchvaty, pri ktorých vedomie nestratíte. Môže byť veľmi nenápadný a nevšimne si ho ani okolie. Sú tiež záchvaty, keď vedomie nie je porušené a objavuje sa len kmitanie očných viečok. A potom sú klasické obrovské s pádom, keď nie ste pri vedomí ani po odznení záchvatu,“ vysvetľuje lekárka.

Bez zdriemnutí

Aj pri epilepsii sa oplatí zapisovať si, čo ste cez deň zjedli. Možno vám záchvaty spúšťa cukor. „Hlavne v detskom veku niektoré typy epilepsií pozitívne reagujú na ketogénnu diétu, pri ktorej vynecháte sacharidy,“ konštatuje lekárka. Upozorňuje, že pravidelný spánkový režim je extrémne dôležitý! „Okrem pravidelného užívania liekov potrebujete dostatok spánku, ukladať sa do postele v rovnakom čase a musíte vynechať popoludňajšie šlofíky,“ varuje doktorka Mehešová, že aj krátke zdriemnutia môžu vyprovokovať záchvat.

Viac u mužov

Epilepsia je nepravidelná a abnormálna elektrická aktivita v mozgu, spojená s kŕčmi a bezvedomím. Vzniká po niektorých úrazoch hlavy, môže sprevádzať ochorenia, ako je cukrovka, choroby pečene a obličiek. Ochorenie sa najviac objavuje v prvých rokoch života a potom v starobe - po 75. roku života. „Epilepsia nie je civilizačné ochorenie a jej vzostup v Európe nepozorujeme. Podľa rôznych štatistík je jej výskyt v populácii do jedného percenta, podľa iných až do troch percent a častejšie u mužov,“ konštatuje odborníčka. Prečo je to tak? Dá sa len predpokladať, že to súvisí s vyšším rizikovým správaním mužov, viac pijú alkohol a častejšie si pri úraze zrania hlavu.

Do triezva?

Epileptický záchvat nečakajte vo chvíli, keď hladina alkoholu dosahuje vo vašej krvi vrchol! „Pomerne často sa aj u alkoholikov objaví až v období abstinenčných príznakov. Menej často sa objavuje vo fáze akútnej opitosti. Alkohol má tlmiaci účinok na centrálny nervový systém, tak sa záchvaty objavujú práve pri odznievaní tohto účinku,“ vysvetľuje Silvia Mehešová.