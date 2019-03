Cukrovku spustí aj psychická trauma. Dva roky PO sú rizikové

Cesta od stresu k cukrovke je priamejšia, ako by ste čakali. Zhoďte z hlavy bremeno.

Pri cukrovke prvého typu organizmus napáda bunky ostrovčekov pankreasu, ktoré tvoria inzulín. „Telu tak vlastný inzulín chýba. Pri druhom type sa bunky tvoriace inzulín nadmerným energetickým príjmom postupne vyčerpávajú. Pravidelným nálezom je obezita alebo nadváha, chronický zápal a necitlivosť na inzulín,“ objasňuje diabetológ Emil Martinka. Všimnete si častejšie močenie, smäd, únavu, zápaly kože a slizníc. Alebo sa vám horší zrak a náhle schudnete.

„Tieto príznaky sa objavujú najmä pri prvom type. Ich neprítomnosť však neznamená, že cukrovku nemáte. Práve najčastejší druhý typ sa prihlási nenápadne. Glykémia stúpa pomaly a dlho necítite žiadne ťažkosti,“ vysvetľuje odborník.

Cukrovka zo stresu

Už dlhšie sa uvažuje o novom type cukrovky z emocionálneho stresu. Spustí ju výrazná traumatická udalosť či chronická záťaž. Ešte v šesťdesiatych rokoch sa v štúdii publikovanej v Journal of the American Medical Association prekvapivo ukázalo, že osemdesiat percent ľudí prekonalo skúsenosť so stratou blízkeho mesiac až dva roky pred nástupom cukrovky druhého typu. Spojitosť medzi rôznymi formami duševného napätia, depresiou, úzkosťou, problémami so spánkom, s hnevom, so zlosťou a tejto choroby naznačujú aj súčasné štúdie na veľkom počte ľudí. Len depresia podľa nich zvyšuje riziko cukrovky až o šesťdesiat percent. Americký psychiater Walter Menninger preto hovorí o psychogénnej cukrovke či niečom ako diabetická osobnosť.

Hormóny strachu

Ako stres a cukrovka spolu súvisia, zatiaľ nie je úplne jasné. Uvažuje sa, že sympatický nervový systém, ktorý riadi životne dôležité procesy ako krvný tlak, činnosť srdca či metabolizmus, sa preťaží. Rušivý vplyv tak zrejme navodí zápal v tele súčasne s oxidačným stresom, ktorý poškodzuje bunky v tele. Alebo si cukrovku vyjete nepriamo chlácholením depresie kalorickými mňamkami.

„Emocionálny stres môže naozaj výrazne zvyšovať riziko cukrovky. Okrem inzulínu, ktorý množstvo cukru v krvi znižuje, všetky ostatné hormóny ho dvíhajú. Teda aj stresové hormóny ako katecholamíny či kortizol. Ich zvýšeným vylučovaním priamo stúpne hladina cukru v krvi zo zásob, navodí sa necitlivosť na inzulín a zvýši sa tvorba glukózy v pečeni. Za bežných okolností je nadmerné hromadenie glukózy v krvi počas stresu prirodzené. Organizmus sa pripravuje na obranu alebo útok. Po pominutí hrozby sa hladina ustáli. Ak sa však stres opakuje, riziko cukrovky stúpa. Obzvlášť pri dedičnej náchylnosti,“ pridáva vysvetlenie docent Martinka.

„Ani s vysokým rizikom však cukrovku druhého typu nemusíte dostať. Ak upravíte telesnú hmotnosť, ozdravíte životný štýl, stravovanie, budete pravidelne cvičiť a obmedzíte psychický stres,“ uzatvára lekár.

