Oko ako indikátor. V predstihu odhalí 11 vážnych diagnóz celého tela

Skôr ako sa prejaví na srdci či v trávení, problém v organizme sa dá spozorovať na očnom pozadí.

Srdcová príhoda

Ste chorí na srdce? Skôr ako tlakomer to odhalí pohľad do vašich očí. Minulý rok v marci časopis Nature Biomedical Engineering publikoval štúdiu o špeciálnom prístroji, ktorý dokáže úspešne predpovedať kardiovaskulárne riziko. Na základe algoritmu zo skenu očného pozadia. „Nezistí chorobu, ale rizikové faktory spojené s vyššou hrozbou srdcového zlyhania,“ cituje oftalmologičku Dimitru Skondra z University of Chicago Medicine komunikačná špecialistka Jordan Porter-Woodruffová. Algoritmus na základe tristotisíc snímok očí vyhodnotí, ktorí ľudia v najbližších piatich rokoch pravdepodobne utrpia srdcovú príhodu. So sedemdesiatpercentnou úspešnosťou, približne rovnakou, akú poskytujú súčasné krvné testy.