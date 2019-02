Prevencia rakoviny pokročila: Tento ZOZNAM je záchranou pre nás všetkých!

Dnešné posolstvo sa týka nás všetkých. Zabojujme za seba aj blízkych!

Len Slovákom je ročne diagnostikovaných viac ako 25 - tisíc nových prípadov onkologických ochorení. Až 70% sa vyskytuje u mužov a žien vo veku nad 45 rokov. No v mysliach mnohých ľudí ešte stále prevažuje názor, že rakovina je neliečiteľná. Registrujú úmrtia, no vyliečení pacienti zostávajú často v anonymite. Žijú vďaka prevencii! A to je to najdôležitejšie posolstvo.

Pozitívne pokroky

rakovina krčka maternice je v prvom štádiu choroby vyliečiteľná až v 94%,

rakovina prsníka v počiatočných štádiách sa vylieči až u 90% pacientov,

liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka je v začiatočnom štádiu tiež dobre a úspešne liečiteľná.

Svetový deň boja proti rakovine poskytuje príležitosť, aby sme sa zamysleli nad tým, čo môžeme urobiť v boji proti tomuto ochoreniu. Myslite na prevenciu cez kľúčové myšlienky tohto dňa. Liga proti rakovine zdieľa 12 spôsobov, ako riziko rakoviny znížiť:

Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme. Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením. Zdravo sa stravujte:

* Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.

* Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.

* Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli. Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť. Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili. Pre ženy:

* Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.

* Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti:

*Hepatitíde typu B (novorodenci)

* Ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá). Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny:

*Hrubého čreva (muži aj ženy)

*Prsníka (ženy)

*Krčka maternice (ženy).

K lekárovi bez ťažkostí

Pokročila diagnostika i liečebné postupy. Pribúdajú tiež nové poznatky o správaní sa nádorových buniek. Preto je veľmi dôležité podporovať prevenciu.



Vykonávajú sa aj špeciálne vyšetrenia, vďaka ktorým je možné včas zachytiť príznaky onkologického ochorenia. Keďže nie sú v súčasnosti povinné, veľké množstvo ľudí prevenciu zanedbáva a lekára obvykle navštívia až vtedy, keď začínajú mať vážne zdravotné ťažkosti, ktoré ich obmedzujú v práci a znižujú kvalitu života.

„Preventívne prehliadky je preto nutné absolvovať v plnom zdraví a v zákonom stanovených intervaloch,“ hovorí Miroslava Jurčáková, špecialistka vývoja programov zdravia súkromnej zdravotnej poisťovne.

Vyšetrenia na včasné odhalenie rakoviny v rámci preventívnych prehliadok:

všeobecný lekár - test okultného krvácania v stolici pre včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka,

gynekológ - vďaka cytologickému vyšetreniu, steru z krčka maternice, možno zachytiť včas príznaky rakoviny krčka maternice; gynekológ zároveň každé dva roky ženám vystaví žiadanku na mamografické vyšetrenie, vďaka ktorému je možné včas odhaliť rakovinu prsníka,

urológ – vyšetruje množstvo PSA v krvi, ktoré je signálom prípadného nádorového ochorenia prostaty; ak je hladina PSA vyššia, urológ môže dať vyšetriť tzv. PHI (prostate health index - index zdravia prostaty).

Niektoré zdravotné poisťovne poskytujú tiež možnosť poistenia onkologických ochorení. Poskytnuté finančné prostriedky umožňujú zabezpečiť si doplnkovú a podpornú liečbu alebo vykryť znížený príjem počas pracovnej neschopnosti.

