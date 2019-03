Tisícky zachránených. Vedci našli spôsob, ako zmeniť krvnú skupinu

Vyrieši problém s darcami krvi a chybnými transfúziami baktéria z čreva?

Mali jej len vymeniť bedrový kĺb. Z operačného stola však už päťdesiatročná Slovenka nevstala. Nie pre chybu chirurgov, ale nepozornosť zdravotnej sestry. Zamenila vrecúška s krvou, ktorou jej mali doplniť stratu. Dostala tak krv určenú pre inú pacientku. Zomrela na následky hemolytickej reakcie, teda obrany tela na chybnú krvnú skupinu. Zastavilo sa jej srdce, pľúca, pečeň i obličky. Druhá žena prežila. Mala šťastie, že dostala univerzálnu krv.

Sú proti

Prípady ako tento sú zriedkavé. No stávajú sa. Chybné transfúzie a nedostatok neškodnej krvi typu 0, ktorú má približne každý tretí človek, by mohli byť minulosťou. Vedci z Univerzity v Britskej Kolumbii totiž nedávno v ľudskom čreve našli enzýmy, ktoré by akúkoľvek krvnú skupinu vedeli na univerzálnu jednoducho zmeniť. Pri každom z troch typov krvi A, B a AB majú červené krvinky na povrchu odlišné molekuly sacharidov.



Tie imunitný systém vyhodnocuje ako dôvod na tvorbu protilátok. Ak máte trebárs áčko, ale dostanete krv B, telo spustí búrlivú obrannú reakciu. Nie vždy sa končí smrťou. Pri príjme chybnej krvi vás prinajlepšom potrápi horúčka podobná chrípke, bolesť a chlad či pálenie v mieste vpichu.

Čary s baktériou

Ak prijmete krv nula, nič z toho sa nestane. Tá totiž žiadne antigény, ktoré by vyvolali vzburu proti vašej krvi, nemá. Môže ju dostať každý. „Naša technika by mohla rozšíriť možnosti darovania krvi,“ myslí si Steve Whiters z univerzity.

Enzýmy, ktoré objavil, totiž využívajú baktérie E. coli na odstraňovanie sacharidov z povrchu buniek. Zistil, že sú až tridsaťnásobne účinnejšie ako iné látky, ktoré vedci skúmali predtým. Whiters s kolegami verí, že prezlečenej krvi sa reálne dočkáme v najbliších rokoch. Hoci na potlesk je ešte skoro. „Samozrejme, ešte nás čaká veľa klinických skúšok. Musíme sa ubezpečiť, že procedúra nebude mať žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky. Ale vyzerá to veľmi sľubne,“ uzatvára optimisticky.

Kto komu?

A má antigén A a tvorí protilátky proti antigénu B, môže prijať len svoju krvnú skupinu alebo 0, má ju 42 percent ľudí

B má antigén B a tvorí protilátky proti antigénu A, môže prijať len svoju krvnú skupinu alebo 0, má ju 18 percent ľudí

AB má antigény A aj B, netvorí protilátky proti A ani B, môže prijať všetky krvné skupiny, ale nie darovať, má ju 8 percent ľudí

0 nemá antigény, tvorí protilátky proti A aj B, môže prijať len svoju krvnú skupinu, ale darovať všetkým, má ju 32 percent ľudí

43 ľudí ma ,,zlatú krv"

Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi uznáva až 35 systémov krvných skupín. Okrem AB0 systému sa používa aj systém podľa Rh faktora. Ak máte Rh mínus a stretnete sa počas transfúzie krvi, tehotenstva, pôrodu či potratu s faktorom Rh plus, vytvárate voči „cudzej“ krvi protilátky. Najvzácnejšia na svete je takzvaná Rh nula. Na zemi ju má približne len 43 ľudí a je najuniverzálnejšia. Vedci sa domnievali, že ľudia s ňou sú neplodní. Ukázalo sa, že to nie je pravda.

