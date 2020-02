Trápi vás pálenie záhy? Zbavte sa spúšťačov kyslého trápenia. Je to jednoduché!

Nielen jedlá, ale aj zdvíhanie ťažkých bremien či obezita môžu byť príčinou tráviacich ťažkostí. Skúste odsledovať, čo vám robí zle.

Máte kyslý pocit pri trávení? Ak sa problém opakuje, mali by ste ho riešiť.Autor: Shutterstock

Trápi vás občasné pálenie záhy? Namiesto liečby sa skúste zamyslieť, či by ste radšej nedokázali odstrániť spúšťače. Ide o takzvané provokujúce momenty, ktoré spätný tok žalúdočnej kyseliny dokážu vyvolať. „Spúšťače pálenia záhy sa líšia od človeka k človeku, ale s väčšou pravdepodobnosťou k nemu dôjde, ak sa človek prejedá, zje korenisté či mastné potraviny, ľahne si po jedle alebo je vystresovaný,“ hovorí gastroenterológ Igor Šturdík. Podotýka, že niektorí ľudia majú vyššie riziko pálenia záhy, napríklad fajčiari, s nadváhou alebo tehotné.

Radšej pomaly

„Ak má človek nadváhu, mal by schudnúť. Kilá navyše tlačia na žalúdok, čím sa dostáva viac kyseliny do pažeráka,“ upozorňuje lekár na fakt, že sa tým uvoľňuje pažerákový zvierač a umožní tak kyseline prúdiť zo žalúdka smerom nahor do tráviacej trubice. Lekár má aj ďalšie rady, napríklad nosiť voľný odev, pretože tesné oblečenie tlačí na žalúdok, čo môže spôsobiť pálenie záhy.

„Fajčiari by mali so svojim zlozvykom skoncovať. Cigaretový dym uvoľňuje dolný pažerákový zvierač, ktorý normálne bráni kyseline, aby prúdila do pažeráka. V prípade, že záha páli v noci, treba sa vyhýbať dráždivým potravinám a jesť najneskôr dve až tri hodiny pred spaním,“ radí gastroenterológ. Účinnou pomocou pri zabránení spätného toku kyselín je spať vo vyvýšenej polohe.

Pozor na jedlo

Niektoré jedlá zhoršujú pálenie záhy alebo ho môžu priamo vyvolať. Skúste odsledovať, či vám nerobí zle napríklad alkohol, čokoláda, káva, mastné alebo vyprážané potraviny, cibuľa, pomaranče, citróny a ostatné citrusové plody i džúsy, mäta pieporná, sóda a iné šumivé nápoje, korenisté jedlá, paradajky a paradajková omáčka. „Objemné jedlá môžu tiež spôsobiť pálenie záhy, preto postihnutí ľudia by mali namiesto troch veľkých jedál jesť po malých množstvách celý deň,“ dopĺňa Šturdík, že na jedlo si treba nechať dostatok času.

Namiesto provokujúcich potravín zaraďte do jedálneho lístka tie, ktoré žalúdok, naopak, upokoja, majú protizápalový účinok alebo sú zásadité, napríklad melóny. Protizápalovo účinkuje Aloe vera aj zázvor. Najvhodnejšie prílohy pri pálení záhy sú ryža a kuskus a doprajte si veľa, veľa zeleniny.

Mýtus mlieko a káva

Pohár mlieka na podráždený žalúdok. Napriek tomu, že ide o pomerne rozšírenú teóriu, je to mýtus. Dobre mienená rada, že mlieko vyrieši pálenie záhy, totiž neplatí. Hoci môže krátkodobo spôsobiť úľavu tým, že neutralizuje žalúdočné kyseliny, vápnik obsiahnutý v mlieku nakoniec donúti žalúdok vyprodukovať ešte viac kyseliny. Pohár mlieka tak v skutočnosti ešte zhorší pôvodný problém.

Jednoznačné to nie je ani s kávou. Je pravda, že káva môže u niektorých ľudí vyvolať pálenie záhy, netýka sa to však zďaleka všetkých, ktorí týmto problémom trpia. Ak po vypití hrnčeka kávy nepocítite ťažkosti, pokojne si ju môžete dopriať.

Jedlá proti páleniu záhy:

ovsené vločky

zázvor

Aloe vera

brokolica

špargľa

koreňová zelenina

melóny

banány

ryža

kuskus

