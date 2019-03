Zdravší aj bez väčšej námahy: Chcete zrýchli liečbu kašľa, dutín a zápalov? Použite paru!

Zahnala vás do postele bolesť priedušiek alebo sa trápite so zablokovanými dutinami? Inhalovanie, mladší brat naparovania, vás opäť postaví na nohy!

Ak ste sa nestali nadšencom naparovania ani v dospelosti, možno vás presvedčia zdravotné účinky inhalovania. „Základný rozdiel medzi naparovaním a inhalovaním je v tom, že pri naparovaní sa síce dostáva zvlhčený vzduch, prípadne pridané látky, do horných dýchacích ciest, ale už sa nedostane ďalej do dolných dýchacích ciest. Tam majú šancu preniknúť len častice s priemerom niekoľko mikrometrov, čiže o dve tretiny menšie ako pri naparovaní, čo umožňuje práve inhalácia za pomoci inhalačných pomôcok,“ vysvetľuje rozdiel v týchto technikách MUDr. Juraj Mazal, primár pneumológie a ftizeológie v Banskej Bystrici.

Uvoľnia pľúca

Odborníci však nezavrhujú ani klasické naparovanie. Čiastočky pary sa postupne dostávajú do dýchacieho systému cez nosovú dutinu, nosohltan, hltan, hrtan, kde sú hlasivky, potom priedušnicu až napokon do priedušiek. Vdychovaním horúcich pár zvlhčujete nosovú sliznicu, a tým zrýchlite liečbu nádchy. Napomáha tiež vykašliavanie a uvoľňuje dutiny od hlienov. Tie následne nezatekajú do dýchacích ciest a nedráždia na kašľanie. Ak už zápal postihne priedušky, podľa lekárov je vhodnejšia inhalácia.

„Naparovanie a inhalácia majú výhodu v tom, že vedia dopraviť liek ku konkrétnemu orgánu, ktorý liečbu potrebuje – v tomto prípade sliznice dýchacích ciest. Obe techniky sú bezpečné a sú vhodnou doplnkovou liečbou zápalových akútnych, ale aj chronických chorôb dýchacích orgánov,“ vysvetľuje pľúcny lekár Juraj Mazal. Ak do vdychovaného roztoku primiešate lieky, ktoré upokojujú sliznicu dýchacích ciest a utlmujú produkciu hlienu, liečbu zápalu ešte urýchlite.

Dopravia liek

Práve inhalátor distribuuje liečivú látku, napríklad roztok alebo špeciálnu minerálnu vodu, hlboko do pľúcnych mechúrikov v malých čiastočkách, vďaka čomu lieči a uľavuje od problémov s kašľom či dýchaním. Dokáže však pomôcť i pri zapálených hlasivkách.



„Inhalovanie odporúčame deťom aj dospelým, a to z viacerých dôležitých dôvodov. Prvým z nich je, že inhalovanie dokáže pomôcť ako podporná liečba pri rôznych typoch respiračných ochorení, napríklad zápale priedušiek či dokonca bronchitíde. Inhalovanie je však vhodné aj pre astmatikov a alergikov, ktorým prináša úľavu pri alergických prejavoch, napríklad s kýchaním či so sťaženým dýchaním,“ hovorí Šimon Peter, špecialista na inhalátory z firmy Omron.

Odborník hovorí, že inhalácia s minerálnymi vodami je čisto prírodná terapia. Jej výhodou je tiež, že liečivý roztok premieňa na dýchateľný aerosól izbovej teploty. Nie paru, pretože sa nevarí. Domáci inhalátor tak môže byť vhodným pomocníkom pre celú rodinu pri rôznych respiračných ochoreniach, ale aj alergiách počas celého roka.

Pozor, alergici!

Pri naparovaní aj pri inhalovaní však treba dodržať niekoľko základných pravidiel. „Aj alergici by si mali dávať pozor na to, čo vdychujú. Pri naparovaní, keď sa pridávajú rôzne bylinky, im hrozí riziko alergickej reakcie. Ešte predtým, než sa rozhodnú vdychovaním pár liečiť, mali by dokonale poznať svoje alergény,“ varuje pľúciar Mazal, že najskôr treba zájsť za alergiológom a poradiť sa s ním, aký typ liečby je pri daných alergiách najvhodnejší.

Problémom je najmä alergia na peľ. Tá môže byť nebezpečná najmä pri naparovaní s obľúbeným harmančekom alebo ďalšími astrovitými bylinami. Pozor by ste si mali dať podľa odborníka aj na to, ak vdychujete okrem bežného fyziologického roztoku nejaký typ liečiv. „V prípade, že sa obávate alergickej reakcie, siahnite radšej po morskej soli alebo inhalujte len paru z fyziologického roztoku. Bezpečná a vhodná pre každého je tiež inhalácia vincentky,“ dopĺňa Mazal.

Nové trendy

Inhalovať pritom môžete s rôznymi typmi inhalátorov, na trhu ich je niekoľko. Stačí sa len zorientovať a vybrať podľa toho, čo potrebujete liečiť. „Novinkou je napríklad inhalátor s nosnou sprchou, vďaka ktorej možno účinne vyčistiť a ošetriť nos od hlienov aj dráždivých alergénov už pri prvých príznakoch nádchy,“ objasňuje odborník na inhalovanie Šimon Peter. Existujú kompresorové, čiže tlakové, a ultrazvukové inhalátory.

„Na domáce použitie najlepšie poslúži univerzálny kompresorový inhalátor, ktorý pomocou tlaku vzduchu premieňa liečebný roztok, najčastejšie minerálnu vodu, na jemný aerosól – hmlovinu izbovej teploty,“ hovorí Peter. Vysvetľuje, že v ultrazvukových inhalátoroch sa roztok s obsahom liečivej látky rozprašuje do formy aerosólu ultrazvukom, prípadne ďalej cez nanometrickú mriežku.

Ide o takzvané MESH inhalátory, ktoré umožňujú inhalovať v akejkoľvek polohe. „Ultrazvukové inhalátory sa vyznačujú tichou prevádzkou, sú však určené prevažne na inhaláciu liekových foriem, a teda vhodné skôr na špeciálne medicínske použitie,“ upozorňuje Peter. Pod odborným dohľadom tak môžete inhalovať napríklad antibiotiká, antiseptiká alebo hormonálne lieky.

Zdravá rada

Pripravte si hrniec a uterák. Zhlboka sa nadýchnite a nechajte sa zahaliť do liečivej pary. Nezabúdajte však, že vdychovanie liečivých pár nebude účinné, ak k nemu nepridáte aj oddych. Určite nie je vhodné ísť hneď po naparovaní von na studený vzduch. Nenaparujte sa dlhšie ako desať minút a potom hneď vkĺznite do postele.

Pre deti

Inhalovanie je vhodné aj pre deti od troch rokov, ak sa vedia na dýchanie sústrediť. Je omnoho vhodnejšie, ako naparovanie, pretože dieťa nedýcha horúce pary, ale hmlu izbovej teploty.

