V Žiline sa prihlásili 2 muži s príznakmi nebezpečného koronavírusu. Vrátili sa z Číny

Slováci mali respiračné ťažkosti, previezli ich do Martina na infekčné oddelenie. Ich stav je stabilizovaný, upokojujú úrady. Čaká sa na potvrdenie vírusu.

Prešli len tri dni odvtedy, čo Ministerstvo zdravotníctva SR vyvrátilo podozrenia na ochorenie nebezpečným koronavírusom. Laboratórne vyšetrenia ho u troch Slovákoch nepotvrdili. Včera večer sa však objavili ďalšie dva nové prípady. Po návrate zo služobnej cesty z Číny sa u Slovákov začali prejavovať príznaky koronavírusu.

Čítajte aj: Sú zásielky z Číny bezpečné? Aká je šanca, že sa nakazíte koronavírusom?

Informácie o podozrení z nákazy už potvrdila aj hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. „Splnili cestovateľskú anamnézu, čiže sa vyskytovali v oblasti, kde je vírus, a začali mať respiračné ťažkosti,“ cituje agentúra TASR hovorkyňu Lenku Zátekovú. Muži vo veku 35 a 39 rokov podľa nej prišli do žilinskej fakultnej nemocnice pred 18. hodinou.

„Na recepcii povedali, že boli v Číne a majú príznaky. Sestra to vyhodnotila ako podozrenie na koronavírus. Okamžite ich uzavreli vo vstupnej miestnosti, kde boli izolovaní a neprišli do kontaktu s inými pacientmi,“ povedala Záteková s tým, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil ich prevoz na infekčné oddelenie do Martina.

Čínsky koronavírus potvrdili už aj v Európe. Problémy s dýchaním môžu viesť k smrti

Prísne opatrenia

Do žilinskej nemocnice prišli špecialisti, ktorí po krátkej porade rozhodli o prevoze mužov do Univerzitnej nemocnice Martin, kde sú izolovaní v samostatnej časti Kliniky infektológie a cestovnej medicíny (UNM). Do sanitiek ich viedli zdravotníci v ochranných odevoch. Podľa Kataríny Kapustovej z úseku generálneho riaditeľa UNM boli obaja Slováci pracovne tri týždne v Číne, asi 1300 kilometrov od epicentra epidémie koronavírusu.

,,Prileteli cez Šanghaj do Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ pricestovali na Slovensko autom. Počas letu pociťovali malátnosť, škrabanie na priedušnici a nechali sa už vo Frankfurte prezrieť zdravotníkom. Pretože nevykazovali závažné známky akútneho respiračného ochorenia, odporučili im cestovať domov a dať sa dovyšetrovať. Po príchode do Žiliny navštívili urgentný príjem. Odtiaľ ich, vzhľadom na cestovateľskú anamnézu, transportovali za prísnych karanténnych podmienok do UNM," doplnila Kapustová.

Čaká sa na výsledky

Muži sú v karanténe a majú vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý nebude ošetrovať iných pacientov. „Ich hospitalizácia je pod prísnymi karanténnymi opatreniami. Obom mužom odobrali vzorky krvi, ktoré budú transportované do špeciálnych laboratórií v Berlíne, kde ich otestujú na koronavírus. Muži aktuálne javia iba známky ľahkej virózy, nemajú teplotu a nevyžadujú si intenzívnu liečbu,“ dodala Katarína Kapustová. Hovorkyňa dodáva, že nemocnica má situáciu pod kontrolou, u mužov sa neprejavilo žiadne zhoršenie stavu a nevyžadujú si špecifickú liečbu. „Myslím si, že nie je dôvod na šírenie paniky, pretože ide len o podozrenie na možné ochorenie týmto vírusom. Čakáme na výsledky z odobratých vzoriek,“ ​ skonštatovala Kapustová.

Ako sa nenakaziť v MHD? Existuje šikovný spôsob, nič vás nestojí

Pôvod nákazy

Aktuálne šíriaca sa mutácia s označením 2019-nCoV má pôvod v meste Wu-chan v Číne. Predpokladá sa, že sa chorí nakazili kontaktom so zvieratami na trhoch. Vírus sa dokáže šíriť aj medzi ľuďmi a spôsobuje ochorenie dýchacieho traktu. Príznaky koronavírusu môžu pripomínať chrípku, prejavuje sa napríklad horúčkou, silným kašľom, dýchavičnosťou a môže prerásť až do zápalu pľúc. Počty obetí koronavírusu 2019-nCoV pritom stále rastú a v Číne si už vyžiadal 212 životov, nakazených je okolo 10-tisíc. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila kvôli koronavírusu stav globálnej núdze.

Hygiena nadovšetko

Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza niekoľko preventívnych opatrení, ako sa chrániť pred nákazami, ktoré sa šíria vzduchom. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

umývajte si často ruky mydlom a vodou , najmenej 20 sekúnd,

, najmenej 20 sekúnd, ak nemáte možnosť sa umyť, použite dezinfekčný prostriedok na ruky,

očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

neumytými rukami, zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša, vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi , ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky, ak ste chorý, liečte sa doma,

zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

s divými alebo hospodárskymi zvieratami, mäso a vajíčka dôkladne prevarte,

14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),

postihnutej koronavírusom je potrebné (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť), v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Môže vás zaujímať: