Aj s cukrovkou dokázala to, čomu nikdy neverila. Dnes je ambasádorka maratónu

Keď zažila totálny kolaps organizmu, nad desiatkami kilometrov v nohách nepremýšľala. Až o pár rokov všetkým dokázala, že ani diabetes ju neodradí.

Viete, čo majú spoločné polmaratón, zdravotná sestra a cukrovka? Obdivuhodný životný príbeh Evy Niznerovej, ktorú diabetes nezastavil, ale naopak rozbehal. „Ty to nikdy nedokážeš, aby si to aspoň skúsila...“ podpichol Evu manžel, keď sa ju tri roky snažil motivovať, aby začala behať. „Opakovane som mu hovorila , že budem robiť všetko, len beh určite nie. Potom ma jedinou vetou tak vyhecoval, že som sa mu rozhodla dokázať opak,“ priznáva 48-ročná Bratislavčanka.

A oplatilo sa. Zdravotná sestra na diabetológii, ktorá má sama cukrovku, si beh natoľko zamilovala, že dnes nabehá desiatky kilometrov týždenne a svoje hranice stále posúva. Má v nohách desiatky tréningových polmaratónov a jej snom je raz zabehnúť s diabetom aj maratón.



Zdroj foto: Michal Smrčok

Kolaps organizmu

Pani Eva bola vždy športovo založená. Rekreačne robila atletiku, volejbal, basketbal, bicyklovala, lyžovala aj plávala. Všetko sa však zmenilo, keď v osemnástich nastúpila na vysokú školu. „Prišlo to náhle. Na škole som bola asi len dva týždne, keď mi diagnostikovali cukrovku. Počas 2 mesiacov v nemocnici som stratila 15 kíl, čiže vážila som 44 kíl na hranici prežitia,“ opisuje neľahké chvíle.

Nástup diabetu I. typu je preto taký dramatický, lebo organizmus nevie fungovať bez inzulínu, ktorý si už nedokáže sám vyrábať. Inzulín v organizme funguje ako kľúčik, ktorý otvára dvere na každej bunke v tele, aby táto vedela využiť glukózu - cukor ako energiu. Keď ho nemá, bunky hladujú a výsledkom je celkový rozvrat. Eva sa z najhoršieho dostala, no dávkovanie inzulínu, úpravu stravy, prispôsobenie každodenného režimu si už musí strážiť celý život.

Manažuje telo

„Odvtedy som na inzulíne. Najskôr to boli inzulínové perá, posledné roky mám inzulínovú pumpu. Pumpa však nie je umelý pankreas, funguje ako individuálne nastavená 24-hodinová infúzia. Nedokáže reagovať úpravou množstva dávkovania na hladinu cukru v krvi, na to musím stále dávať pozor ja,“ hovorí, že ak chce žiť ako zdravý človek, potrebuje poznať reakcie svojho organizmu.

Každý pacient s diabetom, nielen zdravotná sestra na diabetológii, by mal rozumieť tomu, ako telo reaguje na záťaž. Mal by vedieť predvídať, čo sa pri fyzickej námahe môže stať. „Je to o sebadisciplíne, dodržaní a primeranej úprave režimu, a hlavne vlastných skúsenostiach,“ vysvetľuje, že s rešpektom k vlastnému telu dokáže prekonávať méty, na ktoré si netrúfajú ani mnohí zdraví ľudia.

Aj s glukomerom

„Manžel je môj strážca, motivátor a tiež rekreačný bežec. Dlho hľadal spôsob, ako ma k behu priviesť. Keď sa mu to napokon podarilo, bolo to pre mňa úžasné zistenie, že zvládnem behať dlhé vzdialenosti aj s glukomerom.“ Hovorí, ako ju spočiatku tešili dva kilometre, neskôr päť. Nakoniec zistila, že jej telo vydrží viac. Bolo to v rámci projektu Rozbehajme ľudí s diabetom. „Chceli sme motivovať mladých ľudí na inzulíne, aby sa hýbali a nebáli športovať. No a mne sa to páčilo stále viac a viac .“ Preto sa spýtala trénera, či by mohla behať aj dlhšie vytrvalostné behy a on povedal áno. A keď bez problémov zvládla prvý polmaratón ČSOB v 2014, zažila prvé bežecké endorfíny a neopísateľný pocit šťastia.

Stovka na týždeň

V rámci ďalšej výzvy, pri ktorej išlo o motiváciu nabehať za týždeň čo najviac kilometrov, prekvapila samú seba. „Za 6 dní som dala 3 polmaratóny a medzitým desiatku, teda desaťkilometrový beh. Každý deň bol pre mňa prekvapením, že vládzem a nemám s tým problém,“ hovorí o nových skúsenostiach s vytrvalostným behom a posúvaní vlastných hraníc. Podobná výzva pred 2 rokmi ukázala ďalší posun, keď dala 155 km za 8 dní.

Vtedy z nadšenia vznikol nový sen, že by raz chcela odbehnúť maratón. Nechce však ísť do rizika, pretože ako sama hovorí, nie je umenie postaviť sa na štart, ale omnoho dôležitejšie je bezpečne dobehnúť do cieľa. „Ešte potrebujem čas, počúvam rady môjho trénera aj lekára. Je jedno, či to bude o pol roka alebo 5 rokov, ak budem na to pripravená a zdravie mi to dovolí, určite to raz skúsim.“

Ambiciózne ciele

Už o mesiac sa chystá na svoj tretí súťažný polmaratón v Bratislave, kde počas tohto športového víkendu bude aj ambasádorkou na 10 kilometrov. „Budem tam nielen pre seba, ale hlavne pre všetkých ľudí, ktorí sa chcú hýbať napriek akýmkoľvek prekážkam bez rozdielu veku, pohlavia, kondície. Chcem motivovať tiež ľudí s diabetom, aby to skúsili. Nezáleží na akú dlhú trať, dôležité je postaviť sa na štart a skúsiť prísť do cieľa v akomkoľvek čase. A tak všetci, ktorí prídu, sa stanú víťazmi,“ dodáva Eva Niznerová.

