Depresia ukrytá za široký úsmev. Nový typ choroby láme vedcom hlavy

Prečo samovraždy páchajú aj ti najusmievavejší a najsrdečnejší ľudia? Vedci prišli na príčinu.

Zlá nálada, plač, pocit osamelosti. Typické príznaky depresie, ktoré si nepomýlite. No nie vždy sa pokles na duchu prejaví okato. V skutočnosti mnoho príznakov depresie je skrytých. Zle spíte, ste unavení, prejedáte sa. A hlavne, nič na vás nevidno. Bez problémov rozdávate úsmevy, rozprávate vtipy a nikto by nepovedal, že sa vnútri zožierate. Vedci majú pre tento druh atypickej depresie aj svojský názov - smejúca sa depresia.

Len maska

Opustenosť dobre maskujete. Kým depresiou všeobecne trpí jeden človek z desiatich, 15% až 40% z nich smejúcou sa. Máte dobrý job, priateľov i partnera a nemáte dôvod byť nešťastný. No ste. Táto depresia je o to zradnejšia. Nikoho nevoláte na pomoc, nesťažujete sa, všetko sa zdá byť normálne. No práve takto ste zraniteľnejší a podľa štatistík ľudia s týmto ochorením aj páchajú častejšie samovraždy.

K zmene nálady totiž môže dôjsť zo sekundy na sekundu. Stačí, že vám pípne zlá správa, nepohodnete sa so šéfom, či partnerom. Práve preto, že skutočné pocity sa snažíte potláčať, hrozí skrat, s ktorým si už nemusíte poradiť.

Trápi vás?

Ak trpíte smejúcou sa depresiou, pravdepodobne vás najväčšia skľúčenosť prepadá večer, snažíte sa čo najdlhšie spať, jete viac ako treba. Ostatné druhy depresie sa prejavujú skôr ráno. Našli ste sa v príznakoch? Nečakajte a oslovte odborníka. Nie je to hanba. Je jasné, že si s tým už samy nemusíte poradiť. Pomoc existuje!

