Migréna paralyzuje aj známe Slovenky. Ticho a infúzie, ako sa vyrovnávajú s bolesťou?

Raz po koncerte skolabovala. Bola to najhoršia skúsenosť, ktorú s migrénou zažila. Celeste Buckingham už vie, čo môže od záchvatov očakávať. A nie je sama.

„Ako dieťa som si rada vymýšľala príbehy, aby som nemusela ísť do školy. Nechcelo sa mi tam chodiť, možno aj preto moje problémy rodičia dlho zľahčovali a neriešili," hovorí 23-ročná speváčka Celeste Buckingham o svojich prvých skúsenostiach s migrénou. Celeste začala bolieť hlava, keď mala asi sedem rokov. Bola príliš malá na to, aby jej mama uverila, že ide o migrénu, ktorú dovtedy považovala za chorobu dospelákov. Dokonca ani otec, americký kardiológ, nebol presvedčený, že ňou dcéra trpí.

Čítajte aj: Lekári vytrápili Gabiku kvôli migréne: V detstve som bola ako pokusný králik!

Ibalgin na všetko

„Doma mi dali len lieky od bolesti, a tým sa to skončilo. V Amerike sa totiž deti bežne liečia tabletkami, ktoré sú niečo ako detské paraleny. Pamätám sa, že svetlo bolo pre mňa vtedy najhoršie. Keď prišiel záchvat, kričala som, aby ho vypli. Muselo sa to zopakovať párkrát, aby rodičia pochopili, že to nie je len obyčajná bolesť hlavy a že si nevymýšľam,“ priznáva známa speváčka, že časom sa ich postoj zmenil.

Možno aj preto, že migréna v ich rodine nie je neznámy pojem a majú ju doslova „zapísanú“ v rodokmeni. „U nás sa to považovalo za ženskú chorobu, pretože ju mali ženy z maminej strany. Najmä moja teta je silná migrenička. S chorobou sa trápi už viac ako tridsať rokov. Dlho si nevedela pre migrénu nájsť prácu, preto si založila vlastnú firmu a dnes je úspešná sochárka. Pracuje v tichu a tme, čo jej veľmi pomáha,“ hovorí o svojej tete speváčka.

Záblesky pred očami: Migréna trestá aj za maličkosti

Plánuje si čas

Celeste má šťastie, že jej silný zvuk nerobí problém, inak by musela na kariéru speváčky pravdepodobne zabudnúť. Život umelkyne si, naopak, pochvaľuje: „Migréna ma občas paralyzuje, našťastie mi moja práca umožňuje naplánovať si čas, ako mi vyhovuje. Len párkrát sa stalo, že som musela všetko zrušiť a ostať doma celý deň. Najhoršie to bolo raz po koncerte, keď som skolabovala,“ opisuje udalosť, na ktorú nikdy nezabudne.

Celeste bola predtým týždeň chorá a napriek tomu, že sa cítila slabá, rozhodla sa s kapelou koncert odohrať. Ten zvládla, no keď ju po vystúpení odprevadili na parkovisko, prišlo jej zle a odpadla. „Spočiatku som si myslela, že to bolo z vyčerpania a choroby. Až neskôr som si všetko spojila a uvedomila, že dôvodom bola migréna.“ Odvtedy si dáva na záchvaty väčší pozor. No hoci blížiacu sa migrénu dokáže vycítiť, signály často podceňuje.

Migréna má 4 fázy. Kedy ešte zaberie tabletka proti bolesti?

Nerieši ju

Keď má prísť migréna, Celeste cíti, akoby bol vysoký tlak a začne jej dunieť v hlave. Má podráždené oči a zmeny vidí aj na nálade. „Varovanie väčšinou príde tak dve hodiny pred atakom. Vtedy si poviem, že je mi zle preto, že som málo spala alebo pila alkohol. Často tak prehliadnem blížiaci sa záchvat. A keď migréna udrie v plnej sile, musím zrušiť všetky plány,“ nešetrí úprimnosťou, že má potom stratený celý deň. Nedokáže sa obliecť, nikde ísť a potrebuje byť v tichu a tme pod perinou.

„Musím však priznať, že svoju migrénu veľmi neriešim. Keď to príde, zatvorím sa doma, vypnem svetlá, zatiahnem žalúzie a snažím sa to prežiť,“ priznáva Celeste, ktorá sa nedávno stala ambasádorkou kampane Migréna je choroba. Aj vďaka tejto iniciatíve si uvedomila, že by mala zájsť za neurológom, pretože potláčať symptómy migrény len liekmi proti bolesti nestačí. Celeste to chce do budúcnosti zmeniť, no dovtedy si poradí aj s alternatívnymi riešeniami: „Keďže som z rodiny, ktorá si udržiava iránske tradície, všetko vyrieši čaj. To, samozrejme, nie je pravda, ale psychicky to dá človeku pocit, že oddychuje, sedí v pokoji s teplým nápojom a nemyslí na bolesť.“

Ste bez energie a často ochoriete? 2 hodnoty si DOMA kontrolujte a budete OK

Infúzia s humorom



Zdroj foto: Michal Šebeňa

To, že migréna nie je výhovorka, ale choroba, ktorá paralyzuje, vedia aj ďalšie známe tváre na Slovensku. So šialenými bolesťami hlavy zápasí napríklad moderátorka reality šou Farma, obľúbená komička Evelyn. Tá si pre migrénu už vytrpela dosť. Od svojich jedenástich rokov máva silné migrenózne záchvaty, ktoré spúšťa stres. A hoci pred kamerou srší humorom, v súkromí jej často do smiechu nie je.

„Migréna je niečo, čo naozaj nikomu neprajem. Keď som chodila na strednú školu, čo pre mňa bolo dosť stresové obdobie, mávala som migrénu takmer každý druhý týždeň. A to poriadnu, takú dvoj-, trojdňovú. Bolo to strašné,“ hovorí Evelyn, že vtedy užívala lieky, ale boli pre ňu veľmi silné a nevedela po nich udržať rovnováhu. Keď mala naozaj silnú migrénu, jediné, čo jej vždy pomohlo, boli infúzie. V nemocnici jej dali „kapačku“ a hneď sa jej polepšilo.

Turbo káva

„Od detstva som chodila k neurológom, ale nikdy mi nedali taký liek, ktorý by fungoval dlhodobo. Aj preto som sa obrátila na alternatívnu liečbu. Skúsila som z každého rožka troška a mám pocit, že mi zaberá ajurvéda. Myslím, že migréna veľmi súvisí so psychikou. U mňa je to jednoznačne stres.“ Okrem psychiky jej migrénu vyvoláva počasie a zmena tlaku. Ale vtedy presne vie, čo má robiť. Musí si uvariť extra silnú tureckú kávu, ktorá jej vždy spoľahlivo zaberie. „Dám si kopu, naozaj kopu pomletej zrnkovej kávy a cukor. Vypijem ju a okamžite sa mi polepší.“

Zdroj foto: Emil Vaško

Aj Táňa Pauhofová hovorí, že jej občas ide „vybuchnúť hlava“. Známu slovenskú herečku začali bolesti trápiť už v detstve a vekom sa len zosilňovali. V horšom období má migrénu denne a neraz sa stane, že musí predstavenie odohrať v príšerných bolestiach. Aby migrénu zvládla, musí si dať lieky už pri prvých signáloch blížiacich sa záchvatov. Hovorí, že okrem toho vyskúšala azda všetko – od byliniek, masáží, homeopatík až po liečiteľov. No najviac jej pomáha oddych, prechádzky na čerstvom vzduchu a cvičenie.

Na bolesť hlavy, stres aj nádchu. Vy ešte nemáte izbové rastliny proti smogu?

Šitá na mieru

Skúsenosti odborníkov ukazujú, že u ľudí trpiacich migrénou potrebujú spoznať nielen spúšťače, ale aj príznaky. Migréna sa síce nedá vyliečiť, no dá sa liečiť. Najmä ak je takpovediac „šitá na mieru“. Migrenik si ňou dokáže zmierniť prejavy choroby a skvalitniť život. „Neexistuje univerzálna tabletka, ktorá by všetko vyriešila, ale existuje množstvo moderných liekov. Pri väčšine však platí to, že migrenik ich musí mať vždy poruke, aby ich použil včas, keď na sebe pocíti prvé príznaky. Pretože v okamihu, keď sa záchvat naplno rozvinie, je už neskoro,“ hovorí neurológ Martin Kucharík.

Odborník potvrdzuje, že existuje už aj preventívna liečba. Na Slovensko prichádza v polovici roka revolučný liek, ktorý ako jediný svojho druhu pôsobí preventívne proti migréne. Ide o injekcie na mesačnej báze, ktoré dokážu zmierniť bolesti a obmedziť záchvaty.

Zdravá rada

Masírujte si krčnú chrbticu a dajte si horčík. Ale pozor! Ak máte nízky tlak, môže vám ho ešte znížiť. Preto aj s horčíkom opatrne.

Môže vás zaujímať: