Podozrievate partnera z nevery? Tieto nenápadné znaky ho prezradia

Odborníci na ľudskú psychiku dokážu spozorovať nenápadné znamenia, ktoré prezradia každého, kto nehovorí celú pravdu. Nevykazuje ich aj váš partner? Čo si treba všímať?

Neistota či malé pochybnosti sa vyskytnú aj v tých najlepších vzťahoch. Ako odlíšiť, kedy ide o malicherné pochybnosti a kedy by ste mali dôverovať svojmu inštinktu? Podľa psychológa a experta na reč tela Phillipa Adcocka to odhalila jemné náznaky. Samozrejme, nemusí to nutne znamenať, že váš partner je neverný. Odborník len upozorňuje, aké správanie je typické pre ľudí s tendenciou klamať a podvádzať. Pozrime sa na to bližšie.

Háčik je v detailoch

Je bežné, že aj úprimný človek vám popri rozprávaní o tom, kde bol a čo robil, pridá i pár detailov. No príliš detailné rozprávanie a popisy zvyknú signalizovať, že dotyčný si množstvo podružných informácií mierne vymýšľa a snaží sa pravdepodobne zakryť pravdu a odviesť pozornosť inam.