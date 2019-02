Niekdajšie odporúčanie „jedno vajce denne“ je späť. Po tom, čo odborníci radili 3 vajcia týždenne, sa vracajú k názoru, že vajcia sú mimoriadne zdravé a máme ich jesť častejšie.

Vajíčka sú fajn, ale preháňať to netreba. A kto vie, ako sa odporúčania zmenia o rok či o desať.Autor: Shutterstock.com

Vo svete už dlhšie prebiehajú spory o tom, či sú alebo nie sú vajcia užitočné v prevencii cukrovky 2.typu. Existujú výskumy, ktoré opakovane ukázali, že vajíčka obsahujú látky pôsobiace preventívne voči diabetu 2.typu. Nedávno odborníci z Východofínskej univerzity prišli sledovaním 2500 mužov k záveru, že najmä chlapom pomôže, ak budú jesť týždenne 4 vajcia. Teraz sú tu ďalšie zistenia.

Fínski vedci vo svojom ďalšom bádaní prišli k presvedčeniu, že ešte lepšie ako 4 vajcia týždenne spraví chlapom konzumácia jedného vajíčka denne. Testovanie mužov, ktorí sa na to podujali ukázalo, že tí, ktorí jedli vajce každý deň, mali v krvi určitý lipidový profil, ktorý je bežný u mužov, u ktorých sa cukrovka 2.typu nikdy nevyvinula.

Výhody vajec

Vajcia sú aj dnes často označované za potravinu, ktorá obsahuje cholesterol a preto s ňou treba zaobchádzať skôr opatrne. Na druhej strane sú zdrojom mnohých bielkovín a ďalších prospešných látok. Americká asociácia diabetikov už odporúča, aby ľudia s cukrovkou vajcia jedli. Každé vajíčko obsahuje približne 0,5 gramu uhľohydrátov, ktoré teoreticky udržiavajú hladinu cukru v krvi. Vajcia sú bohaté na draslík, čo je dobré pre srdce a udržanie hladiny sodíka pod kontrolou, a tiež biotínu, ktorý je dobrý pre produkovanie inzulínu. Vajcia majú tiež nízky obsah kalórií a všestranné využitie v strave.

Nevýhody konzumácie vajec

Vajcia obsahujú 187 mg cholesterolu a oficiálne smernice odporúčajú, aby ľudia s cukrovkou neprekročili denný limit 200 mg cholesterolu. Existuje tiež dôkaz, že väčšia konzumácia vajec zvyšuje riziko vzniku cukrovky u ľudí, ktorí ju nemajú. Vajcia majú tiež vysoký obsah bielkovín, asi 7 gramov na jedno vajce, čo je opäť kontroverzné. Ak sa konzumuje príliš veľa bielkovín, telo ich premení na glukózu.

Takže, aký postoj k vajciam zaujať?

Fínski vedci si myslia, že s vajíčkami to netreba preháňať, no ich benefity sú vysoké a preto niekdajšie heslo „jedno vajce denne“ by mohlo byť optimálnym riešením. „Je predčasné, aby sme vyvodili akékoľvek ďalšie závery. Máme niekoľko zistení o určitých zlúčeninách súvisiacich s vajíčkami, ktoré môžu zohrávať úlohu pri rozvoji cukrovky 2. typu,“ povedala vedúca autorka fínskej štúdie Stefania Noerman, ktorá sa výskumu účinku vajec na ľudský organizmus venuje aj naďalej.

Tým, ktorí už cukrovku majú a vysoký cholesterol pre nich nie je vhodný, sa odporúča zvážiť, na čom si pripravia napríklad praženicu (nie na masle ale radšej olivovom oleji alebo najlepšie bez tuku) a tiež uprednostňovať bielka, pretože cholesterol je sústredený najmä v žĺtku.

