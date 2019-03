TEST čajov: Dáte si šálku jedov? Sú plné pesticídov, a to aj detské i BIO!

Zarážajúce výsledky priniesol český spotrebiteľský test. Mnohé z výrobkov nájdete aj v našich obchodoch.

Hovorí sa deťom len to najlepšie. V prípade ovocných čajov to však podľa najnovších testov neplatí, a to ani keď sú v biokvalite. So zarážajúcimi zisteniam prišiel český spotrebiteľský magazín dTest, ktorý laboratórne skúmal zloženie 22 porciovaných ovocných čajov s lesnou príchuťou. Výsledky však majú horkú príchuť, v polovici čajov odborníci našli prekročené limity pesticídov, a to aj v takých, ktoré sú určené bábätkám od 6. mesiacov!

Chýbalo ovocie

Testovali kvalitu výrobkov, zisťovali, či voňajú a chutia po malinách, čučoriedkach či černiciach, no najmä, či vôbec nejaké zložky lesného ovocia skutočne obsahujú. Okrem množstva aróm a farbív zistili, že výrobcovia zavádzajú už na obaloch. V mnohých čajoch sa totiž lesné ovocie vyskytovalo v zanedbateľnom pomere. Zarážajúci bol však podiel pesticídov. Z 22 výrobkov sa úplne prepadlo 10, pretože obsahovali neprípustné množstvo pesticídov. Najviac však prekvapili čaje pre deti.

Najväčší vinníci

Išlo o detské čaje určené bábätkám od 6. a 9. mesiaca. Najväčšími vinníkmi boli VeltaTea - Čaj Malej čarodejnice s príchuťou lesná zmes, BABIO - Detský bio čaj lesné plody a Krtkov čaj - Lesná zmes s malinou. „Zarazilo nás, koľko rôznych zvyškových pesticídov a v akom veľkom množstve obsahujú čaje určené deťom. Kvôli týmto prehreškom sme podali podnet na prešetrenie situácie Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii," komentuje závery Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.



Zdroj foto: dTest

Toxické zložky

Prečo sú však pesticídy problém? Pesticídy sa používajú v poľnohospodárstve v boji proti škodcom a môžu sa dostať do potravinárskych výrobkov. Kvôli ich toxicite pre nich existujú v mnohých potravinách legislatívne limity, v prípade čaju platia obmedzenia u detských a bio produktov.

Problém s prekročenými limitmi pesticídov malo ďalších 7 ovocných čajov, a to:

Jemča Lesné plody

Penny/Tea Party Forest Fruit Tea

BioGena Lesné plody

Zlatý šálek Lesná zmes

Mokate Minútka Ovocný čaj

Grešík Lesné plody

Loyd Lesné plody

Vymenované výrobky dostali od dTestu nedostatočnú známku. Hodnotenie vychádza z princípu predbežnej opatrnosti, podľa ktorého môžu nahromadené chemické látky spôsobovať nevyspytateľný kokteilový efekt. Napríklad toxicky škodia na vývoj nervovej sústavy. Naopak zo všetkých testovaných výrobkov najlepšie vyšli Čaj s lesnými plodmi Billa/Naše bio a Lidl/Lord Nelson Forest Fruit.

Aj bylinné prepadli

Rovnako zle však dopadlo aj minuloročné testovanie bylinných čajov, kde jedna tretina výrobkov úplne prepadla. Objavili v nich pesticídy, plesne aj mykotoxíny. Najšokujúcejšie však bolo testovanie magazínu dTest spred dvoch rokov, v ktorom objavili zvyšky halucinogénnych látok pochádzajúcich z jedovatých rastlín. Takými sú napríklad ľuľkovec, durman či blen a do čaju sa mohli dostať nesprávnym vytriedením bylín. Halucinogénne látky objavili v čajoch poľskej spoločnosti Mokate. Išlo o čaje Loyd Herbal Tea Mäta s brusnicou a bylinkami a Babička Ruženka Sedmero bylín s echinaceou. Škandál mal za následok sťahovanie tisícov kusov čajov z obchodov.