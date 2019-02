Najsilnejšie prírodné antibiotikum? Pripravte si ho doma z dvoch surovín

Čajová lyžička oreganového oleja denne vyženie z tela kvasinkové infekcie a to ani z ďaleka nie je všetko. Účinný prípravok účinkuje zvnútra i zvonku.

Bojíte sa, že ochoriete? Niet sa čomu diviť, veď ľudia kýchajú a kašlú na každom rohu. Cesta vírusu je veľmi rýchla. Niektoré vás odrovnajú už po ôsmich hodinách. Problém je, že klasické antibiotiká vám na vírusy jednoducho nezaberú. Darmo ich budete od lekára prosíkať a potom na neho hromžiť. Antibiotiká totiž účinkujú len na baktérie. Proti vírusom musíte zabojovať niečím iným - prírodnými antibiotikami. Mnohé z nich si poradia aj s kvasinkami, baktériami a inými hnusnými potvorami, ktoré vedia parádne skomplikovať život.

VIDEO: Je zdravšie maslo, olej či margarín? Lekárka rozlúskla tukovú dilemu

Zbavuje bolesti

Lyžička oreganového oleja denne vás zbaví kŕčov v bruchu, nádchy i bolestí hlavy z prechladnutia. Účinne zabíja vírusy. Upravuje tiež menštruačný cyklus, pomôže vám vyčistiť zahlienené pľúca a pomôže pri tráviacich problémoch. Prečisťuje tráviaci systém a zbavuje ho toxínov. Zmierňuje bolesti kĺbov i chrbtice. Pomôže i pokožke, najmä ak bojujete s plesňami alebo máte červený a boľavý štípanec. Oreganový olej je jednotkou medzi bylinnými olejmi.

Pestrec mariánsky pomôže proti depresii, dokáže zregenerovať pečeň

Spravte si ho sami

Na výrobu oreganového oleja potrebujete oregano a olej. Použite slnečnicový alebo olivový. Čím kvalitnejší, tým lepšie. Pozor, aby ste olej nezničili čerstvým oreganom. Čerstvá bylinka sa v oleji veľmi ľahko pokazí a zničí celú vašu snahu. Použite radšej sušené oregano v pomere 1:1. Do čistého pohára dajte do polovice oregano a zvyšok zalejte mierne zahriatým olejom. Teplý olej pomôže dôležitým látkam uvoľniť sa z bylinky lepšie. Pozor, aby ste olej neprehriali, zničil by to, čo potrebujete. Nechajte vychladnúť, pohár zatvorte, premiešajte a odložte na tmavé a suché miesto. Počas dvoch týždňov pohárom občas zatraste, aby sa oregano premiešalo.

TOP prírodné antibiotiká! Poradia si s vírusmi, baktériami a plesňami

Máčajte a kvapkajte

Po dvoch týždňoch olej sceďte a prelejte ho do čistej sklenenej fľašky a uschovajte ho na tmavom mieste. Každý deň si dajte lyžičku oleja. Nemusíte ho prehltnúť len tak. Zoberte si kúsok chleba a do oleja ho namočte. Tak sa vám bude konzumovať ľahšie. Milovníci šalátov si oreganovým olejom môžu pokvapkať svoj obed či večeru.