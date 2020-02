Nedajte sa nachytať! Mnohé potraviny majú po zohriatí viac kalórií ako za studena

Informácie o kalorických hodnotách potravín nie sú vždy smerodajné. Ak si potrebujete zrátať, koľko kalórií zjete, musíte pri ich počítaní zohľadniť, či jete potravinu surovú alebo uvarenú. Je v tom rozdiel!

Na prvý pohľad to nemá veľkú logiku, no ak schrúmete surovú mrkvu alebo zjete tú istú mrkvu uvarenú, vaše telo z nej získa iné množstvo kakórií. Je totiž rozdiel, koľko má nejaká potravina kalórií, a aká je jej kalorická dostupnosť, čiže koľko kalórií vaše telo absorbuje. Buďme konkrétnejší. Napríklad balíček orieškového mixu má 180 kalórií, ale jeho kalorická dostupnosť je len 120 kalórií. Inokedy je to práve naopak. Napríklad 100 g surových morčacích pŕs má kalorickú hodnotu asi 160 kalórií, ale po tepelnej úprave je to takmer o 50% viac. Ktoré ďalšie potraviny majú inú kalorickú dostupnosť než sú jej kalorické hodnoty uvedené na etikete? Súvisí to s tým, ako ľahko, prípadne ako ťažko naše telo spracúva jednotlivé potraviny. Príklady naznačili, že ľahšie spracovanie znamená viac získaných kalórií.

Klíčky, kapusta, karfiol, brokolica

Rastlinná strava obsahuje spravidla veľa celulózy. Ak zeleninu jete surovú, veľkú časť vlákniny onedlho vylúčite. Ak si ju ale tepelne upravíte, celulóza sa rozpadá, je ľahšie stráviteľná a viac kalórií z nej absorbujete.